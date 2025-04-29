全台每10顆蒜頭9顆來自雲林 今年品質變好原因曝光

雲林縣是全台最大蒜頭產地，每10顆蒜頭有9顆來自雲林，近日已陸續完成採收，雖然去年颱風造成種植面積略減，但受惠今春天氣寒冷，產量提升，品質更佳，目前產地零售價每台斤約100元，縣府今與農會、業者行銷，鼓勵民眾多食用國產大蒜。

雲林縣長張麗善今與雲林縣農會總幹事陳志揚、農業處長魏勝德、莿桐鄉長廖秋蓉及在地農會代表與農產業者推薦當季盛產的雲林大蒜，並與三好酒店廚師張家憲示範蒜頭料理。

張麗善表示，雲林縣蒜頭年種植面積約4700公頃，全台最大，每10顆蒜頭有9顆來自雲林，不僅辛香濃郁、風味獨特，更具有極高營養價值。

莿桐鄉蒜頭日前陸續採收上市，廖秋蓉說，因土質影響，莿桐蒜頭味道更為嗆辣，蒜瓣也明顯飽滿，價格優於其他產地。

陳志揚表示，蒜頭不只可入菜、生吃，近年市面上研發出各種蒜頭加工品，如雲林縣農會的蒜頭精，因有助於提升免疫力，在疫情期間賣得特別好。