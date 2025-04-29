聽新聞
0:00 / 0:00
全台每10顆蒜頭9顆來自雲林 今年品質變好原因曝光
雲林縣是全台最大蒜頭產地，每10顆蒜頭有9顆來自雲林，近日已陸續完成採收，雖然去年颱風造成種植面積略減，但受惠今春天氣寒冷，產量提升，品質更佳，目前產地零售價每台斤約100元，縣府今與農會、業者行銷，鼓勵民眾多食用國產大蒜。
雲林縣長張麗善今與雲林縣農會總幹事陳志揚、農業處長魏勝德、莿桐鄉長廖秋蓉及在地農會代表與農產業者推薦當季盛產的雲林大蒜，並與三好酒店廚師張家憲示範蒜頭料理。
張麗善表示，雲林縣蒜頭年種植面積約4700公頃，全台最大，每10顆蒜頭有9顆來自雲林，不僅辛香濃郁、風味獨特，更具有極高營養價值。
莿桐鄉蒜頭日前陸續採收上市，廖秋蓉說，因土質影響，莿桐蒜頭味道更為嗆辣，蒜瓣也明顯飽滿，價格優於其他產地。
陳志揚表示，蒜頭不只可入菜、生吃，近年市面上研發出各種蒜頭加工品，如雲林縣農會的蒜頭精，因有助於提升免疫力，在疫情期間賣得特別好。
雲林各鄉鎮蒜頭皆已採收完畢，魏勝德表示，去年颱風造成部分蒜田損失，面積略為減少，但因今年春天持續寒冷，產季延後近月，蒜頭結球情況佳，品質比往年更好，且單一蒜田產量提升，目前產地乾蒜零售價每台斤約100元，呼籲民眾多多食用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言