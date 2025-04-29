嘉義布袋岑海里水溝施工卡關 村民憂雨季來臨又要淹水

嘉義縣布袋鎮岑海里是海埔新生地，每逢強降雨及漲潮就會淹水，為加強排水效率，公所發包改善新北一街水溝，但開挖後發現地底有台電管線，只能先暫停施工，工程已延宕30天，台電會勘設計請廠商牽引管線，4月中旬下雨就曾淹水，地方盼趕在雨季前完工。

岑海里長翁億穎說，岑海里是海埔新生地，當初在建造時就算是重劃區，沒想到開挖後發現水溝內有台電管線，影響水溝工程進度，停工至今延宕30天，4月中旬下雨就曾淹水，再來雨季汛期將至，淹水問題迫在眉睫，還要等待台電發包施工，希望能緊急處理。

布袋鎮公所表示，新北一街水溝陳舊，既有溝渠斷面不足，整體規畫決定加深斷面，改善排水不及問題，3月11日開工，施工期間發現台電線路，3月28日停工，須移走管線才能施工，水溝長約100多米，前半段已完成，協請台電2周內完成設計開始施工，期間會請廠商排除工區內的水。