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繼林俊憲開撕 子弟兵接棒開轟 陳亭妃溫情喊話不忘初衷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
面對黨內茶壺風暴延燒，立委陳亭妃今未再多加回應，僅向支持者溫情喊話，強調自己不忘初衷，會堅定捍衛民進黨政策立場。圖／陳亭妃服務處提供
面對黨內茶壺風暴延燒，立委陳亭妃今未再多加回應，僅向支持者溫情喊話，強調自己不忘初衷，會堅定捍衛民進黨政策立場。圖／陳亭妃服務處提供

民進黨台南市長黨內初選茶壺風暴持續延燒，立委林俊憲昨在臉書公開指名國民黨議員蔡育輝率眾鬧場，更開撕同黨立委陳亭妃，挺林的市議員蔡麗青、朱正軒、林依婷及李宗翰今再度開記者會，質疑陳亭妃合作對象沒有挑剔；蔡育輝則痛批林俊憲抹黑，要求公開道歉。

綠營台南市長黨內初選因一場地方建設活動間接開打，林俊憲昨公開點名陳亭妃與國民黨合作，民進黨選區市議員李宗翰今也出面說明，蔡育輝昨在活動散場時，向現場民眾聲稱該建設由陳亭妃爭取，但陳亭妃在一旁卻沒有幫黨內同志緩頰，反而是聲援蔡育輝論述。

蔡育輝認為，林俊憲為選市長鋪天蓋地在大溪北地區高掛看板，卻很少看到他的身影，且昨天立體停車場動工典禮林俊憲自己沒出現，事後卻發臉書抹黑他率眾鬧事，還牽拖陳亭妃，要求林俊憲拿出率眾鬧場的證據，若有自己會立刻辭職，若沒有，請林俊憲立刻公開道歉。

針對蔡育輝的行為是否可稱為「鬧場」，李宗翰說，對民眾來說，當下已是活動結束後，蔡育輝的論述是其個人的行為，也不是原本活動的內容，確實不符合鬧場的定義，但對政治上，或是以市府的角度來說，定義為鬧場是沒有問題。

林依婷表示，蔡育輝已多次公開聲稱力挺陳亭妃，這招離間計相信黨內同志都不會上當，也呼籲陳亭妃不要上當，更別借力使力傷害同黨同志；朱正軒則說，陳亭妃在維持黨內選民支持外，又跟國民黨站在一起，藍綠不分、玩兩面手法，這是欺騙黨內支持者的心，希望陳亭妃把自己的「產品標示」講清楚。

蔡麗青指出，民進黨內有意角逐下屆市長的林俊憲、王定宇都遭大罷免波及，陳亭妃反而沒有，且對大罷免議題也甚少發聲，嚴重懷疑陳亭妃是否為爭取國民黨的支持，對民進黨該有的論述與支持卻不敢聲明，呼籲陳亭妃把民進黨的理念說清楚講明白。

陳亭妃今早則持續勤跑地方行程，針對相關言論雖未多加回應，但仍向支持者溫情喊話，強調自己會不忘初衷，持續努力為地方服務，回報鄉親長久以來的支持與信任；近年來她多次在立院與藍營立委陳玉珍、徐巧芯交鋒，面對挑釁與抹黑毫不退縮，會堅定捍衛民進黨政策立場。

陳亭妃也再度引用總統賴清德的話，「要團結向前、不要內耗，不要讓支持者失望。」唯有同心協力，才能共同守護台灣的未來。

挺林俊憲的台南市議員林依婷、蔡麗青、李宗翰及朱正軒（左起）今再度開記者會，質疑陳亭妃合作對象沒有挑剔，要求陳亭妃說清楚和國民黨的關係。記者萬于甄／攝影
挺林俊憲的台南市議員林依婷、蔡麗青、李宗翰及朱正軒（左起）今再度開記者會，質疑陳亭妃合作對象沒有挑剔，要求陳亭妃說清楚和國民黨的關係。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選茶壺風暴持續延燒，立委林俊憲昨在臉書公開指名國民黨議員蔡育輝率眾鬧場，更開撕同黨立委陳亭妃，蔡育輝再度回擊痛批林俊憲抹黑，要求其公開道歉。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選茶壺風暴持續延燒，立委林俊憲昨在臉書公開指名國民黨議員蔡育輝率眾鬧場，更開撕同黨立委陳亭妃，蔡育輝再度回擊痛批林俊憲抹黑，要求其公開道歉。記者萬于甄／攝影

台南 國民黨 林俊憲 民進黨 陳亭妃

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