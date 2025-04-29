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白沙屯媽祖進香逾32萬人 北港5/3交管車輛只出不進

中央社／ 雲林縣29日電

苗栗通霄鎮白沙屯媽祖南下北港進香即將啟程，雲林縣府今天表示，預計5月3日數十萬香燈腳湧進北港鎮，屆時擴大鎮內管制區、規劃郊外停車格，車輛只出不進，另安排接駁車加強疏運。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步進香預計5月1日深夜登轎後啟程，5月3日抵達雲林北港，5月11日下午3時45分回宮；截至昨天為止，香燈腳報名人數突破32萬人。

雲林縣政府民政處今天舉行白沙屯媽祖往北港徒步進香雲林縣因應措施記者會，由副縣長謝淑亞主持，警察局、交通工務局等局處說明概況。

雲林縣警察局長李建民說，進香活動報名人數突破32萬人，今年交通管制區擴大，5月3日清晨6時起至隔日零時止，「北港市區」劃定管制區並禁止車輛進入；下午4時後視車流狀況縮小管制範圍，請民眾依員警指揮，將車輛停放至外圍停車場後，再步行前往參香。

警察局在管制區外規畫停車場，建議民眾可將車輛停放在高灘地、牛墟及水仙宮停車場等處，另管制區外也有台19線、145線、145旁北港重劃區、北特一道路及164線道路路肩可供民眾停車，警方將視停車場停車狀況啟動滿場管制措施，避免排隊車流影響主要道路交通狀況。

縣府交通工務局長汪令堯表示，考量市區交通負荷，5月3日北港環鎮接駁巴士暫停服務，並增設白沙屯進香活動專屬接駁專車，提供往返嘉義高鐵站免費接駁，每15分鐘一班，服務時間為中午12時30分至晚間9時止；往嘉義火車站收費接駁，每人每趟新台幣50元，服務時間為中午12時至晚間8時30分止。

謝淑亞指出，白沙屯媽祖進香是台灣重要宗教文化盛事，縣府各局處全力整備，讓每個香燈腳都能安心進香、平安回家；歡迎民眾踴躍參與，共同感受媽祖慈悲庇佑與雲林人文之美。

為提供香燈腳適當休息空間，縣府協調育英國小、僑美國小、北辰國小、南陽國小、北港高中及北港農工等校園，5月3日上午8時至晚間10時開放非教學區域供休憩使用；北港鎮第二零售市場2樓、北港鎮立游泳池、北港鎮農會等處也有開放。

北港 白沙屯媽祖 進香

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