嘉大攜手社區守護諸羅樹蛙 也為食農教育鋪路

嘉義市新店社區是嘉義市極少數諸羅樹蛙的棲息地，為推動食農教育及環境永續，守護台灣特有種諸羅樹蛙，嘉義大學植物醫學系助理教授林彥伯與景觀學系助理教授陳佩君師生攜手社區發展協會進行「綠意守護者」活動，為食農教育及環境永續貢獻心力。

諸羅樹蛙（俗稱雨怪或青腰仔）為台灣特有種，是農業部公告的珍貴稀有保育類野生動物，分布在雲嘉南地區溪流周邊的竹林、果園及農田低窪積水處，嘉義地區的嘉義市及嘉義縣大林、民雄、梅山、竹崎等地均有棲息地。諸羅樹蛙棲息地與農地有高度的依存關係，近年來因農村產業結構及土地使用型態改變，其生存場域受到嚴重威脅，因此如何鼓勵農民持續種植果樹及竹筍等農作物，營造一個能同時滿足「農業生產」與「蛙類生存」的經營環境，為諸羅樹蛙保育的重要課題。

新店社區遍植龍眼、荔枝等果樹，長久以來堅持以有機方式栽種各式蔬果及香草，無汙染的果園及農地環境正是諸羅樹蛙的良好棲息地。林彥伯師生當日至新店社區發展協會與民眾交流，宣導食農教育及環境永續，也一窺諸羅樹蛙在龍眼樹下的秘密家園，並提供各種對於諸羅樹蛙生態環境友善的作物保護建議，共同守護諸羅樹蛙。

嘉大師生於現場為民眾解說荔枝及龍眼的病蟲害，同時也幫助民眾診斷、鑑定各類作物病蟲害，並就適用於有機栽培之作物病蟲害管理方法進行討論與交流。林彥伯也攜帶顯微鏡及性費洛蒙陷阱等多種採集與觀察工具至現場，讓民眾詳細觀察荔枝、龍眼的大害蟲–荔枝細蛾（蒂頭蟲）成蟲的外觀。民眾對於顯微鏡中顯示之細蛾翅膀結構興致盎然，也更加了解嘉大培育植物診療師專業人才之重要性與貢獻。