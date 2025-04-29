影／白河水庫保護區疑違法開發 立委要求勒令停工
民眾黨立委陳昭姿上午表示，台南白河水庫「水質水量保護區」內，有約4000平方公尺土地正違法進行大規模開路整地，水利署應依法開罰、勒令停工，並應繼續列管該案，遏止不當行為。
立委陳昭姿與監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧等人，上午在立法院舉行「白河水庫水源區巡查管理玩假的？3月初台南市政府要求案件解除列管 4月中該案就大範圍違規整地開路」記者會。陳昭姿說，有NGO團體陳情指出白河水庫的上游關子嶺89-45地號出現違法開發、濫墾濫伐的狀況，他們擔心梅雨季節汛期將至，水源區不當整地將導致水庫淤積惡化。
環團要求面對違法破壞水庫水質水量保護區的行為，水利署等單位應該要依法開罰，並勒令業者立即停工。同時，水利署水質水量保護區及水庫蓄水範圍的巡查管理繼續應列管該案，遏止這樣不當的行為。
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