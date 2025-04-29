快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

影／白河水庫保護區疑違法開發 立委要求勒令停工

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民眾黨立委陳昭姿（右二）、監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）上午在立法院舉行記者會，呼籲台南市水利局應針對白河水庫集水區，疑似擬開發案之非法整地行為，盡速取締並移送法辦。記者陳正興／攝影
民眾黨立委陳昭姿（右二）、監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）上午在立法院舉行記者會，呼籲台南市水利局應針對白河水庫集水區，疑似擬開發案之非法整地行為，盡速取締並移送法辦。記者陳正興／攝影

民眾黨立委陳昭姿上午表示，台南白河水庫水質水量保護區」內，有約4000平方公尺土地正違法進行大規模開路整地，水利署應依法開罰、勒令停工，並應繼續列管該案，遏止不當行為。

立委陳昭姿與監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧等人，上午在立法院舉行「白河水庫水源區巡查管理玩假的？3月初台南市政府要求案件解除列管 4月中該案就大範圍違規整地開路」記者會。陳昭姿說，有NGO團體陳情指出白河水庫的上游關子嶺89-45地號出現違法開發、濫墾濫伐的狀況，他們擔心梅雨季節汛期將至，水源區不當整地將導致水庫淤積惡化。

環團要求面對違法破壞水庫水質水量保護區的行為，水利署等單位應該要依法開罰，並勒令業者立即停工。同時，水利署水質水量保護區及水庫蓄水範圍的巡查管理繼續應列管該案，遏止這樣不當的行為。

民眾黨立委陳昭姿（右二）、監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）上午在立法院舉行記者會，呼籲台南市水利局應針對白河水庫集水區，疑似擬開發案之非法整地行為，盡速取締並移送法辦。記者陳正興／攝影
民眾黨立委陳昭姿（右二）、監督施政聯盟召集人陳椒華（左二）上午在立法院舉行記者會，呼籲台南市水利局應針對白河水庫集水區，疑似擬開發案之非法整地行為，盡速取締並移送法辦。記者陳正興／攝影

保護區 水庫 水質

延伸閱讀

白河水庫保護區遭開挖整地 環團痛批台南市府玩假的

黃珊珊缺席426集會在臉書發文響應 被嗆「人在哪裡」？

柯文哲「不雅片」遭爆是舒淇寫真 陳昭姿怒嗆誰沒看過

影／政院4100億特別預算僅930億因應美關稅 黃國昌：別愚弄台灣人

相關新聞

白沙屯媽祖5/3北港進香估湧70萬人 雲林最新交管措施出爐

白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動將於5月1日起駕，5月3日抵達雲林北港朝天宮，今年報名香燈腳逾30萬人，又適逢假日，縣府...

嘉大攜手社區守護諸羅樹蛙 也為食農教育鋪路

嘉義市新店社區是嘉義市極少數諸羅樹蛙的棲息地，為推動食農教育及環境永續，守護台灣特有種諸羅樹蛙，嘉義大學植物醫學系助理教...

影／白河水庫保護區疑違法開發 立委要求勒令停工

民眾黨立委陳昭姿上午表示，台南白河水庫「水質水量保護區」內，有約4000平方公尺土地正違法進行大規模開路整地，水利署應依...

白河水庫保護區遭開挖整地 環團痛批台南市府玩假的

去年3月，環團舉發白河水庫水質水量保護區有大面積違規砍樹整地，開挖面積達數萬平方公尺，之後經濟部水利署將其納入經濟部水質...

廣角鏡／限定版北港進香旗

國家重要民俗雲林「北港進香」最具代表性的進香旗，香灯腳人手1支隨媽祖一起刈火過爐，是早年進香必備信物之一；因應白沙屯媽祖...

新營停五動土 引爆綠營南市長初選硝煙

台南市新營停五立體停車場昨動土，再引爆綠營市長大戰硝煙味。未到場的立委林俊憲指控同黨立委陳亭妃藉國民黨力量打擊黨內同志，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。