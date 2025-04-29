影／白河水庫保護區疑違法開發 立委要求勒令停工

民眾黨立委陳昭姿上午表示，台南白河水庫「水質水量保護區」內，有約4000平方公尺土地正違法進行大規模開路整地，水利署應依法開罰、勒令停工，並應繼續列管該案，遏止不當行為。

立委陳昭姿與監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧等人，上午在立法院舉行「白河水庫水源區巡查管理玩假的？3月初台南市政府要求案件解除列管 4月中該案就大範圍違規整地開路」記者會。陳昭姿說，有NGO團體陳情指出白河水庫的上游關子嶺89-45地號出現違法開發、濫墾濫伐的狀況，他們擔心梅雨季節汛期將至，水源區不當整地將導致水庫淤積惡化。