白沙屯媽祖5/3北港進香估湧70萬人 雲林最新交管措施出爐

白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動將於5月1日起駕，5月3日抵達雲林北港朝天宮，今年報名香燈腳逾30萬人，又適逢假日，縣府民政處預估北港鎮將湧入逾70萬人、4千輛汽車，為避免交通壅塞，雲林縣府今宣布相關交管及疏運措施，5月3日北港市區全日交通管制，只出不進。

今年白沙屯媽祖北港進香活動報名香燈腳逾30萬人，相較去年幾乎倍數成長，光是拱天宮報名的遊覽車就有近百輛，雲林縣預估5月3日當天將有4千輛汽車擠進北港，警察局長李建民表示，當天將擴大交通管制區，5月3日6時起至16時止，針對「北港市區」畫設管制區並禁止車輛進入，16時起至交通恢復順暢止，才縮小管制範圍。

因應北港市區管制，規畫由管制區外圍道路作為改道路線，南下旅客可由台19線或145線接特一號道路、民樂路、文仁路及媽祖大橋進入嘉義縣；嘉義縣北上旅客則建議由媽祖大橋進入雲林縣，並由文仁路接民樂路後往好收方向北上。

管制區外圍改道路線如壅塞時，警方將引導台19線或145線南下過境旅客經由北特一道路北上後，接台78線東行及國道1號南下；北上部分將封閉北港大橋北上車道，請民眾改走媽祖大橋，並提前於大同路左轉往水林、好收方向北上。

北港高灘地、牛墟、一停及水仙宮停車場、台19線、145線、145旁北港重劃區、北特一道路及164線道路路肩可供民眾使用，為避免道路沿線遭違規停放車輛影響紓解效率，北港鎮民樂路及華南路二側、河堤道路東側禁止路邊停車，違者拖吊，確保交通順暢。

雲林縣交通工務局、北港鎮公所在5月3日中午12時至晚上21時規畫嘉義車站往返好庫文化園區、嘉義高鐵站往返好庫文化園區等2線接駁服務，每15分鐘1班次，當天嘉義客運、臺西客運及嘉義縣公車處路線原北港市區站點全數取消，統一改由「北港1911好庫文化園區」上下車。

縣府民政處長蕭德恕表示，為提供信徒休息空間，縣府已協調育英國小、僑美國小、北辰國小、南陽國小、國立北港高中及北港農工等校園，於5月3日上午8時至晚間10時開放非教學區域供休憩使用，北港鎮第二零售市場2樓、北港鎮立游泳池、北港鎮農會、北港1911好庫文化產業園區(室內不開放)、北港水道頭文化園區(室內不開放)、北港遊客中心(室內不開放)及北港大復戲院等地，均設有休憩及洗手間服務，提供香燈腳休息選擇。

因應大量人潮、車潮，雲林縣救災救護指揮中心派員進駐現場聯合應變指揮中心，即時掌握狀況，快速應對，守護民眾安全，除了白沙屯拱天宮委託梧棲童綜合醫院在進香過程中會有2部救護車隨隊緊急救護，進香隊伍抵達北港時，童綜合醫院及北港媽祖醫院(中國醫藥大學北港附設醫院)會於北港朝天宮前、後方各設立一個救護站。

北港鎮的諸元內科及北港仁一醫院於星期六會開立半天的門診，供香客提供免費的擦藥、肌樂等痠痛噴劑。北港仁一也會在醫院門口設立半天的簡易救護站，為參與繞境的民眾提供臨時醫療協助。衛生局亦會發文給轄內6家急救責任醫院預作因應，於突發事件時，提供緊急醫療服務。