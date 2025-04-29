白河水庫保護區遭開挖整地 環團痛批台南市府玩假的

去年3月，環團舉發白河水庫水質水量保護區有大面積違規砍樹整地，開挖面積達數萬平方公尺，之後經濟部水利署將其納入經濟部水質水量保護區及水庫蓄水範圍巡查列管在案，但台南市政府今年3月卻建議解除列管，4月就發現地主大範圍違規整地開路，環團與立委均痛批，台南市政府有關白河水庫水源區巡查管理都是「玩假的」，水利署等單位應依法開罰，並勒令業者立即停工。

立法委員陳昭姿今天召開記者會表示，白河水庫的上游關子嶺89-45地號出現違法開發、濫墾濫伐的狀況，環團擔心梅雨季節汛期將至，水源區不當整地將導致水庫淤積惡化。今年3月4日，經濟部水利署召開水質水量保護區及水庫蓄水範圍巡查管理會議時，台南市政府竟然要求該案要解除列管，環團雖同意但仍擔心解除列管後就可能有大規模違規開發。

陳昭姿說，環團擔心的事情果然發生，前幾天環團又接獲解除列管的這筆白河區關子嶺段89-45地號，也就是之前違法開發的同一個地方，有約4000平方公尺土地已開始進行大規模開路整地，包括有非常陡峭的山坡已被整平。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，白河水庫水源區常年淤積嚴重，除清淤外，亦要防止水源區不當開發。2024年揭露違法開發處位於白河區關子嶺段89-45號、94-1、94-2等地號，違法開發面積超過3公頃，後經水利署將之列管。但很遺憾，台南市政府建議解除列管，環團就於4月底接獲該處大規模整地開路，改變地形地貌，違反水土保持法，要求開罰、恢復地形地貌並繼續列管。另外，本案亦經NGOs環境會議列管，環境部亦要繼續列管。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，紫雲殿仙祖廟旁邊的白河區關子嶺段89-45號位於白河水庫集水區，屬於「法定的特定水土保持區」。白河水庫淤積嚴重，2018年立法院通過8年8800億前瞻計畫預算，行政院同年核定前瞻基礎建設計畫「水環境建設 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」，總預算編列上限為17.5億元，預算主要用於恢復白河水庫原有效庫容，如今台南市政府卻不努力水源區保育，真的很諷刺。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示，站在法律面與市府決策面立場，呼籲市水利局應針對白河水庫集水區，疑似擬開發案之非法整地行為，盡速予以取締，並將之移送法辦。