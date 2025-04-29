快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

白河水庫保護區疑違法開發 立委要求停工並依法開罰

中央社／ 台北29日電

民眾黨立委陳昭姿今天指出，台南白河水庫「水質水量保護區」內，有約4000平方公尺土地正違法進行大規模開路整地，水利署應依法開罰、勒令停工，並應繼續列管該案，遏止不當行為。

陳昭姿與監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧等人，上午在立法院舉行記者會。

陳昭姿說，有環保團體向她陳情，台南白河水庫上游出現違法開發、濫墾濫伐的情況，擔心梅雨季汛期將至，水源區若不當整地，將導致水庫淤積惡化。經濟部為保護自來水源，在水庫上游會劃設水質水量保護區，若要開發須經嚴格審查。

陳昭姿指出，民國113年3月環團就曾舉發白河水庫水質水量保護區內，有大面積違規砍樹整地，開挖面積達數萬平方公尺；經舉發後，經濟部水利署將其納入經濟部水質水量保護區及水庫蓄水範圍，列管進行「巡查管理」。

陳昭姿表示，但在今年3月水利署召開巡查管理會議時，台南市政府竟要求該案解除列管；前幾天就有約4000平方公尺的土地，已開始進行大規模開路整地。台南市府為何要求解除列管、水利署解除的依據是什麼，應清楚說明；水利署也應依法開罰並勒令停工。

陳椒華說，白河水庫長年淤積嚴重，除清淤外，也要防止水源區不當開發。該地段在台南市府建議解除列管後，環團4月底就接獲該處大規模整地開路，改變地形地貌；已違反水土保持法，要求開罰、恢復地形地貌並繼續列管。

吳麗慧指出，行政院核定在107年前瞻基礎建設預算中，編列新台幣逾17億元，主要用於恢復白河水庫原有效庫容，但政府編列預算清淤，台南市府卻不努力保育水源區，真的很諷刺。

環保團體呼籲，台南市水利局應儘速取締白河水庫集水區疑似開發案的非法整地行為，並移送法辦。

台南 水庫 白河

延伸閱讀

立委點名包庇環保署之狼的高官須受懲 彭啓明：已上報行政院

黃珊珊缺席426集會在臉書發文響應 被嗆「人在哪裡」？

柯文哲「不雅片」遭爆是舒淇寫真 陳昭姿怒嗆誰沒看過

永續低碳健康飲食計畫 期許透過政府施政落實

相關新聞

白沙屯媽祖5/3北港進香估湧70萬人 雲林最新交管措施出爐

白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動將於5月1日起駕，5月3日抵達雲林北港朝天宮，今年報名香燈腳逾30萬人，又適逢假日，縣府...

嘉大攜手社區守護諸羅樹蛙 也為食農教育鋪路

嘉義市新店社區是嘉義市極少數諸羅樹蛙的棲息地，為推動食農教育及環境永續，守護台灣特有種諸羅樹蛙，嘉義大學植物醫學系助理教...

影／白河水庫保護區疑違法開發 立委要求勒令停工

民眾黨立委陳昭姿上午表示，台南白河水庫「水質水量保護區」內，有約4000平方公尺土地正違法進行大規模開路整地，水利署應依...

白河水庫保護區遭開挖整地 環團痛批台南市府玩假的

去年3月，環團舉發白河水庫水質水量保護區有大面積違規砍樹整地，開挖面積達數萬平方公尺，之後經濟部水利署將其納入經濟部水質...

廣角鏡／限定版北港進香旗

國家重要民俗雲林「北港進香」最具代表性的進香旗，香灯腳人手1支隨媽祖一起刈火過爐，是早年進香必備信物之一；因應白沙屯媽祖...

新營停五動土 引爆綠營南市長初選硝煙

台南市新營停五立體停車場昨動土，再引爆綠營市長大戰硝煙味。未到場的立委林俊憲指控同黨立委陳亭妃藉國民黨力量打擊黨內同志，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。