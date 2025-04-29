白河水庫保護區疑違法開發 立委要求停工並依法開罰

民眾黨立委陳昭姿今天指出，台南白河水庫「水質水量保護區」內，有約4000平方公尺土地正違法進行大規模開路整地，水利署應依法開罰、勒令停工，並應繼續列管該案，遏止不當行為。

陳昭姿與監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧等人，上午在立法院舉行記者會。

陳昭姿說，有環保團體向她陳情，台南白河水庫上游出現違法開發、濫墾濫伐的情況，擔心梅雨季汛期將至，水源區若不當整地，將導致水庫淤積惡化。經濟部為保護自來水源，在水庫上游會劃設水質水量保護區，若要開發須經嚴格審查。

陳昭姿指出，民國113年3月環團就曾舉發白河水庫水質水量保護區內，有大面積違規砍樹整地，開挖面積達數萬平方公尺；經舉發後，經濟部水利署將其納入經濟部水質水量保護區及水庫蓄水範圍，列管進行「巡查管理」。

陳昭姿表示，但在今年3月水利署召開巡查管理會議時，台南市政府竟要求該案解除列管；前幾天就有約4000平方公尺的土地，已開始進行大規模開路整地。台南市府為何要求解除列管、水利署解除的依據是什麼，應清楚說明；水利署也應依法開罰並勒令停工。

陳椒華說，白河水庫長年淤積嚴重，除清淤外，也要防止水源區不當開發。該地段在台南市府建議解除列管後，環團4月底就接獲該處大規模整地開路，改變地形地貌；已違反水土保持法，要求開罰、恢復地形地貌並繼續列管。

吳麗慧指出，行政院核定在107年前瞻基礎建設預算中，編列新台幣逾17億元，主要用於恢復白河水庫原有效庫容，但政府編列預算清淤，台南市府卻不努力保育水源區，真的很諷刺。

環保團體呼籲，台南市水利局應儘速取締白河水庫集水區疑似開發案的非法整地行為，並移送法辦。