台南關子嶺山坡地違規施工 市府勒令停工將開罰

台南市白河區關子嶺一處私有山坡地去年遭人檢舉疑不法開發，市府審查後認為未違法，但今年4月進行施工中檢查時，發現地主私自開闢便道及違規開挖整地，已勒令停工並將開罰。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，台灣水資源保育聯盟於去年3月收到民眾反映，指稱位於白河區紫雲殿後方山坡地疑似不法開發，市府農業局隨即邀請經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署、地政局以及水利局等單位進行現地勘查。

水利局指出，地主於112年11月申請「新建農業資材室簡易水土保持申報書」，經水利局審查核定，現場檢查顯示土地僅進行檳榔樹剷除和雜草清除，並無開挖或整地行為，地形及地貌未改變，根部植被在除草後仍留存，並非無植被覆蓋，符合農地農用標準，並無違法開發情形。

水利局指出，地主於去年11月申報開工，水利局及區公所不定期派員巡查，未發現不法開發情形，因此，在經濟部水利署召開水質水量保護區及水庫蓄水範圍巡查管理會議時建議解除列管，並由市府在施工期間依據核定計畫內容加強對水土保持措施的監督和維護。

水利局指出，水利局於今年4月9日施工中檢查時，發現地主未依核定計畫施作，開闢便道及違規開挖整地行為違反水土保持法規定，已勒令停工，將依法裁罰並要求地主限期改善，提出水土保持處理及維護計畫，若屆期未改善，將連續開罰。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，市府對山坡地水土保持工作相當重視，此案將由水利局責成地主改善完成後才可復工，並在施工及完工階段邀集專家學者進行監督檢查，以確保山坡地合理利用，兼顧水土保育，達成環境綠化和永續經營目標。