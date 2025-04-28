永康國中老師化父母的愛為大愛 捐贈救災裝備給特搜隊

台南市永康國中老師吳豪俊今天代表其已故父母吳四川、吳徐團圓，捐贈台南市特搜隊執行地震、車禍、繩索救援等救災裝備1批，並於消防局大橋特搜分隊舉辦捐贈儀式，希望能提昇消防人員的救災效率，將父母的愛化為大愛，傳遞給更多需要的民眾。

台南市特種搜救隊平時勤務繁重，舉凡台南市內各項重大火警、車禍救助、潛水救援、山難勤務，以及國內地震災害、國際人道救援等，特搜隊皆會出勤救援，協助受災民眾，全力保護民眾生命財產安全，有完善的裝備器材相當重要。

吳豪俊本次捐贈的裝備有電動撐開器、快速支撐柱、通訊耳罩、發電機、繩索救援器材，以及戰術背包，總價值約新台幣150萬元，將可用於火災、震災、車禍、繩索救援、國際人道救援等勤務，大幅提升台南市特搜隊的救災效率。

今天下午4時30分，消防局大橋特搜分隊舉辦捐贈儀式，由消防局特搜大隊長謝榮仁代表受贈；市長黃偉哲表示，衷心感謝吳豪俊及其父母吳四川、吳徐團圓的慷慨捐贈；吳願意將小愛化為大愛，實屬難得，相信消防局未來必定可以運用這些器材。