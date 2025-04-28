永康國中老師化父母的愛為大愛 捐贈救災裝備給特搜隊
台南市永康國中老師吳豪俊今天代表其已故父母吳四川、吳徐團圓，捐贈台南市特搜隊執行地震、車禍、繩索救援等救災裝備1批，並於消防局大橋特搜分隊舉辦捐贈儀式，希望能提昇消防人員的救災效率，將父母的愛化為大愛，傳遞給更多需要的民眾。
台南市特種搜救隊平時勤務繁重，舉凡台南市內各項重大火警、車禍救助、潛水救援、山難勤務，以及國內地震災害、國際人道救援等，特搜隊皆會出勤救援，協助受災民眾，全力保護民眾生命財產安全，有完善的裝備器材相當重要。
吳豪俊本次捐贈的裝備有電動撐開器、快速支撐柱、通訊耳罩、發電機、繩索救援器材，以及戰術背包，總價值約新台幣150萬元，將可用於火災、震災、車禍、繩索救援、國際人道救援等勤務，大幅提升台南市特搜隊的救災效率。
今天下午4時30分，消防局大橋特搜分隊舉辦捐贈儀式，由消防局特搜大隊長謝榮仁代表受贈；市長黃偉哲表示，衷心感謝吳豪俊及其父母吳四川、吳徐團圓的慷慨捐贈；吳願意將小愛化為大愛，實屬難得，相信消防局未來必定可以運用這些器材。
消防局局長李明峯表示，本次捐贈的裝備中電動撐開器可以用於車禍救助、火場製造開口，甚至是倒塌建築物中的水泥板快速頂舉等；通訊耳罩可以在震災救援吵雜的環境中，同時保護消防人員的聽力，又可以提升通訊效能；繩索救援裝備相當廣泛，可用於高低所救出、人員器材拖拉等。
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