台南市全市37區里、鄰長首次防災士培訓 建立韌性城市

台南市政府今年首次針對全市37個區域的里、鄰長進行防災士培訓，提升基層社區防災自主能力，加強地方防災體系韌性；參與者今天透過理論與實務結合的方式，不僅能掌握最新的防災知識技術，還可透過模擬演練增強應變能力。

市長黃偉哲表示，鑒於最近1月21日凌晨地牛翻身，台南市楠西區發生規模6.4極淺層強震，楠西區民族路更發生民宅倒塌意外，此次培訓乃因應全球氣候變遷及地區性自然災害頻發的背景下所採取的重要措施；希望透過提升基層防災人員的專業素養，建立一個更為安全、韌性的城市環境。

今天的培訓活動由台南市政府主辦，邀請多位防災專家及成大防災研究中心擔任講師，為基層領導人里、鄰長們，提供全面的防災知識及實務技能；課程內容涵蓋災害應變計畫的制定、緊急應變處置程序、社區資源的整合以及災後重建等多個議題。

另外，培訓中特別強調社區合作的重要性，鼓勵里、鄰長在日常生活中積極推廣防災教育，並組織居民參與各項防災演習及各區公所防災協作中心運作。