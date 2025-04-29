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新營停五動土 引爆綠營南市長初選硝煙

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南新營停五立體停車場昨動土，未到場的立委林俊憲事後在臉書質疑立委陳亭妃（右六）和國民黨議員蔡育輝（左三）合作關係。圖／南市府提供
台南新營停五立體停車場昨動土，未到場的立委林俊憲事後在臉書質疑立委陳亭妃（右六）和國民黨議員蔡育輝（左三）合作關係。圖／南市府提供

台南市新營停五立體停車場昨動土，再引爆綠營市長大戰硝煙味。未到場的立委林俊憲指控同黨立委陳亭妃藉國民黨力量打擊黨內同志，與市議員蔡育輝在場聲稱該建設由她爭取，陳回應，「指責完全失焦、搞錯對象」。

昨動土典禮由市長黃偉哲主持，多名藍綠民代、當地里長出席。據了解，蔡育輝當下疑與代表林俊憲出席的助理爭執此政績爭取，不料活動後引爆綠營2026南市長初選茶壺內風暴。

林俊憲、陳亭妃有意爭取民進黨提名參選台南市長，多次針鋒相對。林昨下午在臉書發文，去年時任交通部長王國材到台南考察，他說明新營停五、善化南科LM區兩座立體停車場需求，王當下指示補助經費，讓兩座停車場能順利建設，會議紀錄有留下證明，昨現場黨內議員告知，蔡育輝造謠這項建設與他無關，「陳亭妃委員全程在蔡旁邊，甚至聲稱這項建設由她協助爭取」。

林俊憲更直言，陳亭妃與蔡育輝的合作關係早已不是祕密，陳想獲得國民黨協助，不抨擊國民黨在國會所作所為，他也尊重，每個人有自己的選擇。

「黨內是競爭不是鬥爭。」陳亭妃說，林的指責完全失焦、搞錯對象，尤其賴清德總統一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

她提到，賴清德在台南市長任內，以72.9%高得票率成功連任，不僅是民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南團隊凝聚力量的成果，未來更應該延續這股團結力量。

蔡育輝則說，停五立體停車場是自己與地方里長2022年向市府爭取的建設，昨早到場就先與林俊憲助理「討論」是誰爭取的政績；林俊憲高掛看板說是他爭取的政績，為何沒有出席？「林要多一點政治人情味，別為了政治欺人太甚」。

林俊憲 賴清德 陳亭妃 黃偉哲

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