感念長照醫護照顧 家屬完成癌末男遺願捐福祉車

嘉義市民林文庫生前罹患癌症末期，需長期仰賴輪椅與交通接送協助就醫，有感醫護悉心照顧，臨終遺願捐助專車給長照醫療機構，今天由其胞姊代為捐贈，盼造福更多需要民眾。市長黃敏惠表示，隨著這輛福祉車大街小巷穿梭，將林先生的愛遺留在嘉義市這片土地，也讓家屬的思念與祝福無限延伸。

林文庫在臨終前特別叮囑姊姊林文平，要捐贈一輛交通福祉車給「陽明醫院暨社團法人嘉義市陽明健康促進會」，以表達心中的感謝，希望這項捐助能讓更多行動不便的鄉親能夠更方便地享受交通接送服務。

今天陽明健康促進會在嘉義市長期照顧管理中心舉行了受贈儀式；市長黃敏惠、陽明醫院院長謝景祥及多名議員出席，共同見證愛心善舉。

黃敏惠表示，這份愛心不僅展現了嘉義人的溫暖，也體現了「因愛而整合、因整合而更有力量」的精神。這輛車不只是交通工具，更是愛心與溫暖的延伸，將在未來的日子裡，陪伴更多需要幫助的人，讓善的循環在嘉義市不斷延續。

林文平分享了家人與嘉義市長照服務的故事；在她因車禍受傷行動不便時，嘉義市長照服務提供了專業的醫療及居家復能協助。母親鍾琼珍在聘僱外籍看護工前，也受益於長達5年的長照服務。胞弟林文庫更是在罹患癌症末期時，行動困難，需要輪椅及交通接送協助就醫，弟弟生前對此深受感動，並留下遺願，希望捐贈一輛交通接送福祉車給陽明醫院，以幫助更多市民。決定完成弟弟的遺願，讓這份愛心故事化為具體行動，延續愛的力量。

院長謝景祥表示，嘉義市陽明健康促進會自2018年成立以來，提供交通接送、日間照顧及住宿式機構等多元化的長照服務。目前擁有14輛車，服務範圍涵蓋嘉義縣市，甚至偏遠的阿里山地區，打破距離障礙，將長照資源送到每個有需要的家庭。