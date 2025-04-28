打造友善育兒環境 嘉縣投入6300萬興設布袋公托

嘉義縣政府為提供布袋鎮更完善的幼兒照顧資源，中央與地方投入6300萬元興建布袋公共托嬰中心。縣長翁章梁前往工程現場進行視察，預計今年下半年招收40名2足月至未滿2歲的嬰幼兒。翁章梁表示，未來依據工業區發展、社會住宅設立地區規畫布建。

翁章梁表示，優質的托育環境對於幼兒的成長至關重要，也能有效減輕家庭的育兒負擔，縣府已開辦朴子、大林、水上、義竹、中埔、竹崎、新港等7處公共托育家園，以及太保與民雄公共托嬰中心，今年中埔、布袋公共托嬰中心也將開辦；太保、中埔親子館也將陸續完成，另於民雄福樂安居社會住宅、馬稠後工業區、東石鄉、竹崎鄉也已規畫設置托嬰中心或公共托育家園，未來仍將依據工業區發展、社會住宅設立地區繼續規畫布建，以滿足托育家庭需求，家長安心就業，促進地方發展。

布袋鎮總人口約2萬4100人，0～2歲嬰幼兒人口約210人，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費並籌措經費，投入近6300萬元打造布袋公共托嬰中心。中心位於布袋國民小學內，預計下半年招收40名2足月至未滿2歲的嬰幼兒，布袋國小附設幼兒園亦預計於本學年度招收2至3歲幼兒，接續托嬰中心啟用後，將與教育銜接提供一條龍式的服務。

目前布袋公共托嬰中心工程進度92%，縣府將持續關注工程進度，確保如期如質完成，並積極進行後續的營運規畫與準備工作，期能盡早提供布袋地區優質的公共托育服務。