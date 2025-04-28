台82東西向鹿草交流道常塞車 嘉縣府：調節號誌疏解車流
嘉義縣台82線東西向鹿交流道經常塞車，有議員指出係從嘉167線停等左轉往東向交流道車流量大，造成後方塞車；嘉義縣建設處表示，暫時調節號誌以輪放方式解決車流。
縣議員翁聰賢、詹琬蓁日前在縣議會臨時會上表示，台82線東西向鹿草交流道經常塞車，尤其在例假日更為嚴重，經了解塞車原因，從高鐵橋下台37線接嘉167線往鹿草鄉方向要左轉往東下鹿草交流道車輛因等待左轉致交通大打結，認為號誌、標線有重新規畫的必要。
翁聰賢說，因為等待左轉燈往東西向東向車輛停等紅綠燈，常造成後方直行車來不及變換車道，後方堵成車陣。加上又不時有檢舉達人出沒，造成民怨。
車流量會變這麼多，他認為是隨著生活消費提升，許多出外遊子以高鐵作為交通運輸首選，不再計較高票價，下高鐵後開車經由鹿草交流道往東返家的大都是嘉義縣山區鄉鎮民眾。
日前嘉義縣建設處與相關單位會勘，建設處表示，初步研議以號誌變換輪放方式解決車流，不過，等待的時間會拉長，目前先以這方式調節，未來持續與公路局、警察局等相關單位研究討論。
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