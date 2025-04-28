快訊

北市抽驗茶葉、花草茶逾1成殺蟲劑超標 衛生局：立即下架

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

台南第13座前瞻立體停車場今動工 新營再添220席停車位

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市交通局爭取中央經費補助闢建新營停五立體多目標停車場，今舉行動土典禮，也是台南第13座前瞻立體停車場。圖為完工示意圖。圖／交通局提供
台南市交通局爭取中央經費補助闢建新營停五立體多目標停車場，今舉行動土典禮，也是台南第13座前瞻立體停車場。圖為完工示意圖。圖／交通局提供

台南市政府近年加速大新營地區整體發展，帶動交通停車需求提升，尤其，新營新東里住宅人口更不斷增加，因此，交通局利用當地停車場用地，爭取中央經費補助闢建新營停五立體多目標停車場，今由市長黃偉哲主持動土典禮，也是台南第13座前瞻立體停車場。

黃偉哲表示，新營為台南溪北地區行政與生活重鎮，且隨著新東里住宅人口不斷增加，當地交通與停車需求隨之上升，連帶衍生出更多公共設施服務與基礎民生需求，因此，市府利用區內唯一停車場用地，以立體多目標方式開發，解決地方多年以來停車空間不足的課題。

交通局指出，新營停五立體停車場基地位於東興路，周邊多為住宅區使用，未來停車場除肩負停車功能外，良好的人行動線及車行動線更是設計中的重要課題，本案將設置連續人行步道，以提供安全步行空間，並確保停車空間方正，創造順暢且安全的動線。

交通局說明，停五立體停車場總經費約4.29億，中央補助經費1.4億，規畫為地上4層、頂樓停車方式設計，興建完成後可望新增220席汽車及50席機車停車空間，此外，1樓預計規畫增設1170.18平方公尺的多目標使用空間，整體工程可望明年12月完工。

交通局表示，該停車場完工後也將規畫綠能停車空間，並引入專業停車場業者設置智慧停車系統及綠能充電系統，期許統包廠商能如期如質推動工進，加速完善公共設施服務；市府團隊也將致力解決停車問題，並以創新和永續發展推動停車空間改善。

台南新營新東里住宅人口不斷增加，交通停車需求提升，交通局積極爭取中央經費補助闢建新營停五立體多目標停車場，今由市長黃偉哲（左三）主持動土典禮，也是台南第13座前瞻立體停車場。記者萬于甄／攝影
台南新營新東里住宅人口不斷增加，交通停車需求提升，交通局積極爭取中央經費補助闢建新營停五立體多目標停車場，今由市長黃偉哲（左三）主持動土典禮，也是台南第13座前瞻立體停車場。記者萬于甄／攝影

停車場 台南

延伸閱讀

台南新營停五立體停車場動土 結合商場功能

黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

台南市生態保育學會20週年慶 黃偉哲：成果豐碩

相關新聞

雲林縣府和朝天宮首推限定版北港進香旗 上縣府官網就有中獎機會

獲列國家重要民俗的「北港進香」最具代表性的進香旗，也是人與神之間的信仰象徵，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府首度和朝天宮聯手...

爸媽家常菜、爺奶拿手絕活端上來 台南「首惜廚師」報名

許多家庭都有孩子愛吃的家常菜，乃至你是否曾用外觀平淡無奇的蔬果煮出讓人驚艷的佳餚？南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀...

偏鄉童學習科技說家鄉事 展現創意與韌性

天主教中華聖母基金會舉辦偏鄉兒童課輔班成果發表會，孩童透過設計動畫、撰寫程式和操作機器人等科技與創作，慢慢建立與土地連結...

水稻邁入孕穗期多處發生穗稻熱 農改場籲農友防治

台灣栽培面積最多的作物水稻各產區將進入「孕穗期」，早植水稻陸續抽穗，因監測發現穗稻熱病多處發病嚴重，加上梅雨季將至，氣候...

垃圾遭禁運 雲林虎尾嚴查分類

雲林縣政府上月起對未落實垃圾分類被退運者，進一步祭出禁運措施，然而人口僅次於斗六市的虎尾鎮，最近垃圾處理連遭退運5次，甚...

雲林六房天上聖母32件百年儀仗組修復 重現昔日光采

雲林六房天上聖母儀仗組歷經百餘年使用造成受損，近日委外修復完成；縣府表示，其中2對執事牌、1對龍頭仗、1對衡仗已登錄為古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。