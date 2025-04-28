台南第13座前瞻立體停車場今動工 新營再添220席停車位

台南市政府近年加速大新營地區整體發展，帶動交通停車需求提升，尤其，新營新東里住宅人口更不斷增加，因此，交通局利用當地停車場用地，爭取中央經費補助闢建新營停五立體多目標停車場，今由市長黃偉哲主持動土典禮，也是台南第13座前瞻立體停車場。

黃偉哲表示，新營為台南溪北地區行政與生活重鎮，且隨著新東里住宅人口不斷增加，當地交通與停車需求隨之上升，連帶衍生出更多公共設施服務與基礎民生需求，因此，市府利用區內唯一停車場用地，以立體多目標方式開發，解決地方多年以來停車空間不足的課題。

交通局指出，新營停五立體停車場基地位於東興路，周邊多為住宅區使用，未來停車場除肩負停車功能外，良好的人行動線及車行動線更是設計中的重要課題，本案將設置連續人行步道，以提供安全步行空間，並確保停車空間方正，創造順暢且安全的動線。

交通局說明，停五立體停車場總經費約4.29億，中央補助經費1.4億，規畫為地上4層、頂樓停車方式設計，興建完成後可望新增220席汽車及50席機車停車空間，此外，1樓預計規畫增設1170.18平方公尺的多目標使用空間，整體工程可望明年12月完工。