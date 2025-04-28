雲林縣府和朝天宮首推限定版北港進香旗 上縣府官網就有中獎機會

獲列國家重要民俗的「北港進香」最具代表性的進香旗，也是人與神之間的信仰象徵，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府首度和朝天宮聯手推出限定版「乙巳年北港朝天宮進香旗」，旗面均以精美的刺繡工法完成，只要上縣府「慢遊雲林」臉書留言就有機會抽中珍貴的香旗。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，去年適逢朝天宮建廟330年，清代延傳至今的「北港進香」獲列為國家重要民俗，進香過程中最能代表人神之間情感及信仰交流的「進香旗」，是早年進香必備的信物之一，所有香灯腳人手一支進香旗，隨著媽祖一起刈火過爐，再藉由香旗帶回家庇佑「閤家平安」。

迎接白沙屯媽祖到來，雲林縣府今年首度與朝天宮攜手推出限量版「乙巳年北港進香旗」，象徵百年香火傳承。並由縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀為香旗過火加持。張麗善說，進香旗綉有廟名與媽祖聖號，象徵與北港媽祖正式建立香火聯繫及進入聖殿的神聖憑證，也承載著百年信仰的認同和情感記憶，今年首推北港進香旗深具意義。

文觀處長陳璧君表示，每年有數千團到朝天宮進香，廟方至今仍保留完整科儀，包含恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕等，也融合各地多元化儀式，如交香、請水、招軍請火等，使「北港進香」被認定為台灣宗教文化的重要象徵。

蔡姓耆老說，早年進香旗分平版和精裝版，平版旗面只蓋印，精裝則以手工刺繡，主要結構除旗面、旗桿，旗頂裝有插香用的葫蘆和銅鈴、香火袋，旗袖則寫著進香日期和信士姓名，香灯腳帶著隨香，到朝天宮過爐後再帶回家供奉家中神明廳，作為信仰平安信物。