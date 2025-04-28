雲林縣府和朝天宮首推限定版北港進香旗 上縣府官網就有中獎機會
獲列國家重要民俗的「北港進香」最具代表性的進香旗，也是人與神之間的信仰象徵，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府首度和朝天宮聯手推出限定版「乙巳年北港朝天宮進香旗」，旗面均以精美的刺繡工法完成，只要上縣府「慢遊雲林」臉書留言就有機會抽中珍貴的香旗。
朝天宮董事長蔡咏鍀指出，去年適逢朝天宮建廟330年，清代延傳至今的「北港進香」獲列為國家重要民俗，進香過程中最能代表人神之間情感及信仰交流的「進香旗」，是早年進香必備的信物之一，所有香灯腳人手一支進香旗，隨著媽祖一起刈火過爐，再藉由香旗帶回家庇佑「閤家平安」。
迎接白沙屯媽祖到來，雲林縣府今年首度與朝天宮攜手推出限量版「乙巳年北港進香旗」，象徵百年香火傳承。並由縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀為香旗過火加持。張麗善說，進香旗綉有廟名與媽祖聖號，象徵與北港媽祖正式建立香火聯繫及進入聖殿的神聖憑證，也承載著百年信仰的認同和情感記憶，今年首推北港進香旗深具意義。
文觀處長陳璧君表示，每年有數千團到朝天宮進香，廟方至今仍保留完整科儀，包含恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕等，也融合各地多元化儀式，如交香、請水、招軍請火等，使「北港進香」被認定為台灣宗教文化的重要象徵。
蔡姓耆老說，早年進香旗分平版和精裝版，平版旗面只蓋印，精裝則以手工刺繡，主要結構除旗面、旗桿，旗頂裝有插香用的葫蘆和銅鈴、香火袋，旗袖則寫著進香日期和信士姓名，香灯腳帶著隨香，到朝天宮過爐後再帶回家供奉家中神明廳，作為信仰平安信物。
縣府表示，即日起至5月11日只要在臉書「慢遊雲林」tag兩位好友，留言「我想要乙巳年限定北港進香旗」，就有機會獲得，詳情可查詢「慢遊雲林」，數量有限機會難得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言