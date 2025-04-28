快訊

北市抽驗茶葉、花草茶逾1成殺蟲劑超標 衛生局：立即下架

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

雲林縣府和朝天宮首推限定版北港進香旗 上縣府官網就有中獎機會

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／翻攝
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／翻攝

獲列國家重要民俗的「北港進香」最具代表性的進香旗，也是人與神之間的信仰象徵，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府首度和朝天宮聯手推出限定版「乙巳年北港朝天宮進香旗」，旗面均以精美的刺繡工法完成，只要上縣府「慢遊雲林」臉書留言就有機會抽中珍貴的香旗。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，去年適逢朝天宮建廟330年，清代延傳至今的「北港進香」獲列為國家重要民俗，進香過程中最能代表人神之間情感及信仰交流的「進香旗」，是早年進香必備的信物之一，所有香灯腳人手一支進香旗，隨著媽祖一起刈火過爐，再藉由香旗帶回家庇佑「閤家平安」。

迎接白沙屯媽祖到來，雲林縣府今年首度與朝天宮攜手推出限量版「乙巳年北港進香旗」，象徵百年香火傳承。並由縣長張麗善和朝天宮董事長蔡咏鍀為香旗過火加持。張麗善說，進香旗綉有廟名與媽祖聖號，象徵與北港媽祖正式建立香火聯繫及進入聖殿的神聖憑證，也承載著百年信仰的認同和情感記憶，今年首推北港進香旗深具意義。

文觀處長陳璧君表示，每年有數千團到朝天宮進香，廟方至今仍保留完整科儀，包含恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕等，也融合各地多元化儀式，如交香、請水、招軍請火等，使「北港進香」被認定為台灣宗教文化的重要象徵。

蔡姓耆老說，早年進香旗分平版和精裝版，平版旗面只蓋印，精裝則以手工刺繡，主要結構除旗面、旗桿，旗頂裝有插香用的葫蘆和銅鈴、香火袋，旗袖則寫著進香日期和信士姓名，香灯腳帶著隨香，到朝天宮過爐後再帶回家供奉家中神明廳，作為信仰平安信物。

縣府表示，即日起至5月11日只要在臉書「慢遊雲林」tag兩位好友，留言「我想要乙巳年限定北港進香旗」，就有機會獲得，詳情可查詢「慢遊雲林」，數量有限機會難得。

「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／翻攝
「北港進香」獲列國家重要民俗，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府攜手朝天宮推出限定版精美進香旗。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 白沙屯媽祖 進香

延伸閱讀

延續信仰傳統 雲縣府與朝天宮推限量北港進香旗

白沙屯媽祖將南下進香非固定路線 台中清水警全程彈性交管

雲林六房天上聖母32件百年儀仗組修復 重現昔日光采

影／雲林土庫室外回收場大火 黑煙竄天

相關新聞

雲林縣府和朝天宮首推限定版北港進香旗 上縣府官網就有中獎機會

獲列國家重要民俗的「北港進香」最具代表性的進香旗，也是人與神之間的信仰象徵，因應白沙屯媽祖到來，雲林縣府首度和朝天宮聯手...

爸媽家常菜、爺奶拿手絕活端上來 台南「首惜廚師」報名

許多家庭都有孩子愛吃的家常菜，乃至你是否曾用外觀平淡無奇的蔬果煮出讓人驚艷的佳餚？南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀...

偏鄉童學習科技說家鄉事 展現創意與韌性

天主教中華聖母基金會舉辦偏鄉兒童課輔班成果發表會，孩童透過設計動畫、撰寫程式和操作機器人等科技與創作，慢慢建立與土地連結...

水稻邁入孕穗期多處發生穗稻熱 農改場籲農友防治

台灣栽培面積最多的作物水稻各產區將進入「孕穗期」，早植水稻陸續抽穗，因監測發現穗稻熱病多處發病嚴重，加上梅雨季將至，氣候...

垃圾遭禁運 雲林虎尾嚴查分類

雲林縣政府上月起對未落實垃圾分類被退運者，進一步祭出禁運措施，然而人口僅次於斗六市的虎尾鎮，最近垃圾處理連遭退運5次，甚...

雲林六房天上聖母32件百年儀仗組修復 重現昔日光采

雲林六房天上聖母儀仗組歷經百餘年使用造成受損，近日委外修復完成；縣府表示，其中2對執事牌、1對龍頭仗、1對衡仗已登錄為古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。