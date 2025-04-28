延續信仰傳統 雲縣府與朝天宮推限量北港進香旗

雲林縣府攜手北港朝天宮今年推出限量電繡「乙巳年北港進香旗」，象徵延續百年香火與信仰傳統，並在「慢遊雲林」臉書舉辦抽獎活動，Tag好友加留言 ，就有機會獲得進香旗。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿表示，今年縣府特別與朝天宮合作，製作百支的進香旗，雙面雙龍刺繡，且繡上「北港朝天宮天上聖母」、「乙巳年北港進香旗」等字，相當精美。

文觀處說，即日起在「慢遊雲林」臉書（Facebook）舉辦抽獎活動，只要Tag兩位好友，加上留言「我想要乙巳年限定北港進香旗」，有機會獲得限量乙巳年限定進香旗。活動結束後，會公告得獎名單，得主請至北港遊客中心領取。

文觀處強調，進香旗是北港進香儀式中不可或缺的重要象徵，旗上繡有宮廟名號與媽祖聖號，插旗於朝天宮前，象徵該廟與北港媽祖正式建立香火聯繫，是進香隊伍進入聖殿的神聖憑證，也承載著地方信仰的榮耀與認同，百年來陪伴每名「香燈腳」抵達北港的進香旗，承載著進香沿途各式各樣的情感記憶。

文觀處表示，今年5月1日清晨，白沙屯媽祖將從苗栗通霄出發，橫跨中部縣市，徒步數百公里於5月3日抵達北港朝天宮，完成信仰與文化的深度交會。邀請民眾走入北港、參與信仰，也走進歷史文化深處，親身感受這份跨越世代的媽祖慈悲與地方溫情。（編輯：李淑華）