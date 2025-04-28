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台南新營停五立體停車場動土 結合商場功能

中央社／ 台南28日電

台南市新營區新東里一帶人口增加，交通及停車需求上升，市府爭取中央補助興建停五立體多目標停車場今天動土，1樓規劃設置商場等多目標使用空間，預計明年12月完工。

台南市長黃偉哲出席動土儀式致詞表示，這座停車場耗資新台幣4.29億元，其中中央補助1.4億元，規劃興建220個汽車位、50個機車位，另為將土地使用效益極大化，也希望結合商場及親子悠遊、日托或日照等設施，把停車空間與多目標功能結合在一起。

黃偉哲指出，新營區是台南市溪北（曾文溪以北）地區行政與生活重鎮，隨著新東里住宅及人口增加，衍生出更多公共設施服務及基礎民生需求，此案採統包工程方式執行，盼藉由縮短規劃設計作業及行政程序時間，盡快提供民眾便捷停車服務，解決停車空間不足問題。

台南市交通局長王銘德說明，新營區停五立體多目標停車場為台南第13座動工的前瞻立體停車場，基地位於新營區東興路，規劃地上4層、頂樓停車方式設計，興建完成後，新增220席小客車與50席機車停車空間，並有約1170平方公尺多目標使用空間，預計明年12月完工。

王銘德指出，停車場外觀設計採用水平格柵與鋁板牆整合看板，有利於室內環境通風與採光，也能減少對周邊環境噪音及光害衝擊；同時透過綠建築節能設計，實現市府推動低碳綠能城市決心，完工後也將規劃綠能停車空間，導入專業停車場業者設置智慧停車系統及綠能充電系統。

停車場

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