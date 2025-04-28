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爸媽家常菜、爺奶拿手絕活端上來 台南「首惜廚師」報名

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀請熱愛料理、關心環境的市民，把拿手料理端上來，分享對土地的珍惜與對生活的熱愛。圖／南市環保局提供
南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀請熱愛料理、關心環境的市民，把拿手料理端上來，分享對土地的珍惜與對生活的熱愛。圖／南市環保局提供

許多家庭都有孩子愛吃的家常菜，乃至你是否曾用外觀平淡無奇的蔬果煮出讓人驚艷的佳餚？南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀請熱愛料理、關心環境的市民，把惜食理念端上來，用料理分享對土地的珍惜與對生活的熱愛。

南市環保局表示，活動即日起至5月27日開放報名，分為「惜食創意教案組」與「惜食料理食譜組」，無論你擅長教學還是料理，只要願意將惜食精神落實於生活與教育中，都有發揮的舞台。入選者將於7月12日參加實地甄選，角逐總獎金5萬元的「惜食、學惜」獎項，各組第1名代表台南參加環境部的全國賽。

教案組以「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享、愛推廣」等十大惜食行動為主軸，設計2至4節課程；料理組則需規畫2道符合「吃全食、吃格外、食在地」理念的惜食佳餚，展現廚藝與理念兼具的實力。

環保局長許仁澤說，南市去年在全國賽中表現亮眼，榮獲「惜食達人獎」與「創意食育獎」，今年也希望市民朋友多多參加，期望藉由這場甄選，讓惜食理念向下紮根，落實減少食物浪費，推動地方惜食文化。因此，無論是爸爸媽媽的家常菜、爺奶的拿手絕活，還是學生的創意實驗，只要願意用料理傳遞惜食精神，就能站上「首惜廚師」的舞台。

活動詳情與報名方式請至第3屆首惜廚師甄選活動官方網站下載相關資訊及報名表，若有任何問題請洽李小姐06-2084262#13。

南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀請熱愛料理、關心環境的市民，把拿手料理端上來，分享對土地的珍惜與對生活的熱愛。圖／南市環保局提供
南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀請熱愛料理、關心環境的市民，把拿手料理端上來，分享對土地的珍惜與對生活的熱愛。圖／南市環保局提供

料理 環保局長

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