熱播影集取景嘉義 展現嘉義城市風采

隨著《The Outlaw Doctor 化外之醫》電視影集熱播，劇中嘉義市多處知名景點、店家拍攝也受到關注；嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市雖然不大，但充滿故事性，不僅有豐富的場景，還有影視補助及協拍服務。

黃敏惠表示，嘉義市政府積極推動「十大旗艦影視新協力計畫」，2023年12月18日成立嘉義市影視協拍中心，透過全模式影視協拍服務，整合各項協拍計畫與資源，力求打造影視拍攝友善環境，吸引更多優質的劇組來嘉義市拍攝，並藉此帶動城市觀光與影視產業發展。

市府觀光新聞處處長張婉芬指出，影視作品是在地文化的重要載體，透過影集，向國際觀眾展現嘉義市的城市風采，劇中有多處場景在嘉義市取景拍攝，包含嘉義城隍廟、嘉義公園及蘭潭等地皆有入鏡，在地小吃店、餐廳及咖啡店也有出現在劇中，熟悉場景引發在地劇迷討論，也邀請各地觀眾一起跟著劇中鏡頭探索嘉義市的特色景點，感受這座城市的獨特魅力。市府未來將持續協助劇組拍攝，推動嘉義市成為影視業者取景的有力選擇，讓更多故事在嘉義市發生，讓更多人看見嘉義市。