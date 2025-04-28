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熱播影集取景嘉義 展現嘉義城市風采

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭後山步道。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭後山步道。圖／嘉義市政府提供

隨著《The Outlaw Doctor 化外之醫》電視影集熱播，劇中嘉義市多處知名景點、店家拍攝也受到關注；嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市雖然不大，但充滿故事性，不僅有豐富的場景，還有影視補助及協拍服務。

黃敏惠表示，嘉義市政府積極推動「十大旗艦影視新協力計畫」，2023年12月18日成立嘉義市影視協拍中心，透過全模式影視協拍服務，整合各項協拍計畫與資源，力求打造影視拍攝友善環境，吸引更多優質的劇組來嘉義市拍攝，並藉此帶動城市觀光與影視產業發展。

市府觀光新聞處處長張婉芬指出，影視作品是在地文化的重要載體，透過影集，向國際觀眾展現嘉義市的城市風采，劇中有多處場景在嘉義市取景拍攝，包含嘉義城隍廟、嘉義公園及蘭潭等地皆有入鏡，在地小吃店、餐廳及咖啡店也有出現在劇中，熟悉場景引發在地劇迷討論，也邀請各地觀眾一起跟著劇中鏡頭探索嘉義市的特色景點，感受這座城市的獨特魅力。市府未來將持續協助劇組拍攝，推動嘉義市成為影視業者取景的有力選擇，讓更多故事在嘉義市發生，讓更多人看見嘉義市。

觀光新聞處表示，《The Outlaw Doctor 化外之醫》以真實社會議題為背景，結合了醫療、移工、身分認定等議題，探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，呈現引人深思的故事。該劇由台灣女演員張鈞甯及越南影帝連炳發主演，集結了台灣、香港、馬來西亞及越南各地的實力派演員共同演出。

嘉義公園。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉邑城隍廟。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉邑城隍廟。圖／嘉義市政府提供
嘉義市金門滷肉飯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市金門滷肉飯。圖／嘉義市政府提供

嘉義 影視 馬來西亞

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