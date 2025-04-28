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偏鄉童學習科技說家鄉事 展現創意與韌性

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中華聖母基金會《眼中筆下─與大槺榔同行》偏鄉兒童課輔班成果發表會，展出歷經9個月、89小時課程的學習成果。圖／天主教中華聖母基金提供
中華聖母基金會《眼中筆下─與大槺榔同行》偏鄉兒童課輔班成果發表會，展出歷經9個月、89小時課程的學習成果。圖／天主教中華聖母基金提供

天主教中華聖母基金會舉辦偏鄉兒童課輔班成果發表會，孩童透過設計動畫、撰寫程式和操作機器人等科技與創作，慢慢建立與土地連結與認同，不僅提升資訊素養和邏輯思維，也學會面對困難的耐心與勇氣。指導老師粘振國表示，在設計彎曲無規則的地圖路線時需要耐性與邏輯力，這次的挑戰是一次全新的學習經驗。

中華聖母基金會4月25日晚舉辦《眼中筆下─與大槺榔同行》偏鄉兒童課輔班成果發表會，展出朴子、鹿草課輔班高年級孩童歷經9個月、89小時課程的學習成果。孩童首次接觸機器人，從設計動畫、撰寫程式，到操作機器人在親手繪製的社區地圖上行走，全程都是嶄新的挑戰。

基金會自2014年在朴子與鹿草設立課輔班，11年來已陪伴超過200名孩童，服務逾10萬人次、累計2萬小時。服務對象多來自隔代教養、單親或經濟弱勢家庭，長期面臨教育資源不足，鮮少有機會接觸電腦或才藝課。為縮短學習落差，自2017年起在吉富基金會支持下，導入電腦課程，帶領孩童學習電繪、設計LINE貼圖、製作T-shirt與手機殼等創作，拓展視野與自信。今年結合「社區在地走訪」與「機器人課程」，實地認識自己生活的環境，透過科技與創作，慢慢建立起與土地的連結與認同。

基金會表示，活動當天孩童分享創作歷程，邀請來賓一同體驗互動小遊戲，氣氛溫馨熱烈，中途機器人出現小插曲，也不慌張，馬上調整程式，讓機器人能在地圖上走出正確的道路，孩童的笑容、從容、與專注神情，讓來賓深刻感受到這段學習旅程的意義。

基金會執行長黎世宏表示，在資源相對缺乏的偏鄉，孩童的學習旅程不該被侷限。基金會於10年前成立偏鄉課輔班，提供免費課後輔導、多元學習與熱騰騰的晚餐，接住缺少陪伴的孩童，補足他們在成長與學習上的資源。

孩童分享創作歷程並與來賓一同體驗互動小遊戲。圖／天主教中華聖母基金提供
孩童分享創作歷程並與來賓一同體驗互動小遊戲。圖／天主教中華聖母基金提供
學童操作機器人在親手繪製的社區地圖上行走。圖／天主教中華聖母基金提供
學童操作機器人在親手繪製的社區地圖上行走。圖／天主教中華聖母基金提供
學童兩兩一組，一人介紹地圖，另一人調整機器人行走路線。圖／天主教中華聖母基金提供
學童兩兩一組，一人介紹地圖，另一人調整機器人行走路線。圖／天主教中華聖母基金提供

偏鄉 課輔班

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