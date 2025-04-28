垃圾遭禁運 雲林虎尾嚴查分類

雲林縣政府上月起對未落實垃圾分類被退運者，進一步祭出禁運措施，然而人口僅次於斗六市的虎尾鎮，最近垃圾處理連遭退運5次，甚因含土石被禁運7天，對此，公所清潔隊即日起每條清運路線加派3人稽查，垃圾分類不符標準即退回。

虎尾鎮公所多名清潔隊員1周來幾乎天天步行逾萬步，有時遇到不理性民眾，勸導還被飆髒話；隊員說，只能無奈往肚裡吞，但不論如何希望多多配合落實分類，否則垃圾車進不了焚化廠，吃虧的還是整個虎尾鎮。

雲林縣府新修訂「雲林鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定」3月起跑，只要同一輛垃圾車單月2次違規即禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物則禁運7天；虎尾鎮垃圾車近期被發現有部分垃圾袋內有土石、大型石塊等，被認定嚴重違規禁運7天，這也是公所今年被退運5次以來，最嚴重的一次違規。

虎尾清潔隊抽調人力組成稽查隊，展開嚴格稽查，清潔隊長張淙源說，15名稽查員分派鎮內10條清運路線，平均每線約有3人分頭不定時、不定點抽查垃圾是否落實分類，另，即日起20處夜間定點清運處也加派人力檢查，下周起其他12處晨間定點清運處同樣會加強稽查，「等同全鎮的清運點都有人稽查」。

清潔隊表示，目前常見違規以一般垃圾夾帶葉菜廚餘及便當盒容器最多，許多人誤將蛋殼視為一般垃圾，其實應為生廚餘，已印宣導單，若屢勸不聽不排除開罰。