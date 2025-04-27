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雲林六房天上聖母32件百年儀仗組修復 重現昔日光采

中央社／ 雲林縣27日電
雲林「六房天上聖母儀仗組」共32件，因歷史悠久受損，委外修復完畢後27日送返雲林，其中2對執事牌（圖）被登錄為雲林縣一般古物，將不再參與遶境。中央社
雲林「六房天上聖母儀仗組」共32件，因歷史悠久受損，委外修復完畢後27日送返雲林，其中2對執事牌（圖）被登錄為雲林縣一般古物，將不再參與遶境。中央社

雲林六房天上聖母儀仗組歷經百餘年使用造成受損，近日委外修復完成；縣府表示，其中2對執事牌、1對龍頭仗、1對衡仗已登錄為古物，執事牌因有復刻板，今後不再參與遶境。

雲林縣六房天上聖母紅壇所配置儀仗組共有32支，但因使用年代久遠，有煙燻、缺字、殘膠等劣化問題，亟需修護加固；在社團法人中華民國六房媽會與縣府合作下，爭取到113年文化部文化資產局修護補助款，委託台南「薪傳文物修護工作室」辦理文物修護，近日陸續完成，分批運回。

六房媽會今天下午於斗南烏瓦磘紅壇舉行修護完工典禮，雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君出席祝賀。

陳璧君接受媒體聯訪表示，近年六房媽信眾已集資復刻執事牌2對，可供過爐遶境儀仗隊伍使用，已登錄古物的執事牌就不參與過爐遶境；儀仗組共有32件，其中8件「執事牌2對、龍頭仗1對、衡仗1對」，2023年縣府登錄為一般古物，另24件列管。

張麗善致詞表示，感謝修復專家用心，讓執事牌恢復光彩，六房媽移動式過爐成為雲林最重要民俗活動，也是文化部審定無形文化資產；希望六房媽神威顯赫，庇佑爐下弟子平安順遂。

此外，現在政府不僅要安內也要攘外，祈求六房媽讓台灣度過對等關稅危機，同時台海要維持和平，不要戰爭。

縣府文化觀光處表示，六房天上聖母儀仗組的製作技法為木質雕刻，其中執事牌2對「六房天上聖母」、「欽賜祀典」落款年代為清光緒15年（1889），字體以鑲嵌技法製成，具有立體效果。

文觀處指出，六房媽儀仗組未來將安置於紅壇內壇，由爐主團隊進行日常維護；修護團隊建議加強通風、定期除塵，並設置溫濕度及懸浮微粒檢測設施、滅火設備等；六房媽會的長期目標是爭取文化部補助設置典藏設施或文物館，保護古物及相關重要文物。

文化資產 文物 雲林

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