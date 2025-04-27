快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

聽新聞
0:00 / 0:00

打造幼托一條龍 台南學甲大北門區社福大樓今動土

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府社會局在中央支持下，預計以8021.8萬經費興建學甲區大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲（左二）主持動土典禮。記者萬于甄／攝影
台南市政府社會局在中央支持下，預計以8021.8萬經費興建學甲區大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲（左二）主持動土典禮。記者萬于甄／攝影

布建「幼托一條龍」！台南市政府向中央爭取經費，斥資約8021.8萬，在學甲區興建大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲主持動土典禮，預計興建3層樓，分別將納入公設民營托嬰中心、親子悠遊館及社會福利服務中心等，整體工程預計2026年完工啟用。

黃偉哲表示，在經費有限的情況之下，感謝立法院及中央大力支持促成此次補助，該社福綜合大樓將為大北門地區提供多項社會福利服務，包括親子悠遊館、日間照顧中心等，也期盼社福中心如期如質完工，為大北門地區的民眾提供更完善、更優質的社會福利服務。

社會局說明，大北門區社會福利綜合大樓經費由衛福部補助3068.7萬、市府自籌4953.1萬，總經費達8021.8萬，預計興建3層樓，初步規畫1樓設置公設民營托嬰中心及婦女中心，可收托36名未滿2歲嬰幼兒日間托育服務；2樓設置親子悠遊館、3樓則是社會福利服務中心。

社會局表示，大北門區社會福利綜合大樓將布建「幼托一條龍」的福利措施，專為服務大北門區脆弱家庭而設，且基地緊鄰學甲區市立幼兒園，未來家長可在托育、親子活動與婦女課程間靈活接送與使用，形成完善的家庭支持網絡，縮短城鄉資源落差，提升大北門區生活品質。

台南市目前已有17處公共托育機構營運中，包含七股區等13處社區公共托育家園及4處公設民營托嬰中心，今年底預計再增白河、善化及永康區等3處新公托。社會局強調，期待大北門區公托完工後，可再增加大北門區域的公共托育量能，支持更多育兒家庭。

學甲區大北門區社會福利綜合大樓預計設置公設民營托嬰中心、婦女中心、親子悠遊館及社會福利服務中心等，打造「幼托一條龍」的福利措施。圖為完工示意圖。圖／南市府提供
學甲區大北門區社會福利綜合大樓預計設置公設民營托嬰中心、婦女中心、親子悠遊館及社會福利服務中心等，打造「幼托一條龍」的福利措施。圖為完工示意圖。圖／南市府提供
台南市政府社會局在中央支持下，預計以8021.8萬經費興建學甲區大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲（左三）主持動土典禮，可望在明年完工啟用。記者萬于甄／攝影
台南市政府社會局在中央支持下，預計以8021.8萬經費興建學甲區大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲（左三）主持動土典禮，可望在明年完工啟用。記者萬于甄／攝影

台南 托育 親子

延伸閱讀

防虐兒托嬰中心「借殼上市」 衛福部研議助辨識

高雄托嬰中心「借殼重生」兒虐連環爆 衛福部回應了

高雄托嬰中心換名再爆虐嬰 社會局罰機構停辦1年保母重罰48萬

虐8嬰竟早就通通交保1到4萬！高雄楠梓某托嬰中心爆虐嬰

相關新聞

打造幼托一條龍 台南學甲大北門區社福大樓今動土

布建「幼托一條龍」！台南市政府向中央爭取經費，斥資約8021.8萬，在學甲區興建大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲...

主廚親自驗收？台南菜市場肉攤深夜驚見米奇大啖美食 衛生局將派員稽查

台南近期有民眾25日凌晨經過永康兵仔市場時，不僅發現攤販將裝著生豬肉的菜籃直接放在地上，還有老鼠在上頭大快朵頤啃食生肉，...

台南女中李姵萱全中運奪2金1銀 未來當物理治療師幫助更多選手

台南女中高三學生李姵萱在剛落幕的全中運大放異彩，游泳項目奪得2金1銀，除了優異的體育成績，學業也不落人後，獲學校以體育績...

虎尾垃圾禁運7天強力稽查 隊員被飆罵也往肚吞展現決心

雲林縣人口僅次於斗六市的虎尾鎮，最近垃圾處理連遭退運5次，甚因含土石被禁運7天。清潔隊為決心讓垃圾車早日恢復正常清運，即...

嘉市重慶二街連結南京路 改善當地交通排水 預計下月完工

嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，預計今年5月完工，未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水...

近8成兒少處於網遊風險中 雲林家扶帶領野餐學習網路安全

一項統計近5年網路犯罪發生數成長高達330%，尤其近兩年兒少受害人數增加33.20%，為協助風險較高的弱勢家庭重視兒少網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。