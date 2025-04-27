打造幼托一條龍 台南學甲大北門區社福大樓今動土

布建「幼托一條龍」！台南市政府向中央爭取經費，斥資約8021.8萬，在學甲區興建大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲主持動土典禮，預計興建3層樓，分別將納入公設民營托嬰中心、親子悠遊館及社會福利服務中心等，整體工程預計2026年完工啟用。

黃偉哲表示，在經費有限的情況之下，感謝立法院及中央大力支持促成此次補助，該社福綜合大樓將為大北門地區提供多項社會福利服務，包括親子悠遊館、日間照顧中心等，也期盼社福中心如期如質完工，為大北門地區的民眾提供更完善、更優質的社會福利服務。

社會局說明，大北門區社會福利綜合大樓經費由衛福部補助3068.7萬、市府自籌4953.1萬，總經費達8021.8萬，預計興建3層樓，初步規畫1樓設置公設民營托嬰中心及婦女中心，可收托36名未滿2歲嬰幼兒日間托育服務；2樓設置親子悠遊館、3樓則是社會福利服務中心。

社會局表示，大北門區社會福利綜合大樓將布建「幼托一條龍」的福利措施，專為服務大北門區脆弱家庭而設，且基地緊鄰學甲區市立幼兒園，未來家長可在托育、親子活動與婦女課程間靈活接送與使用，形成完善的家庭支持網絡，縮短城鄉資源落差，提升大北門區生活品質。