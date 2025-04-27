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主廚親自驗收？台南菜市場肉攤深夜驚見米奇大啖美食 衛生局將派員稽查

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
有民眾近期在網路上po文，指出台南永康兵仔市場內一處肉攤的業者不僅把生肉放在地上，生豬肉上更有「米奇」老鼠正在「大啖美食」，po文一出嚇壞不少網友。圖／翻攝臉書爆料公社
有民眾近期在網路上po文，指出台南永康兵仔市場內一處肉攤的業者不僅把生肉放在地上，生豬肉上更有「米奇」老鼠正在「大啖美食」，po文一出嚇壞不少網友。圖／翻攝臉書爆料公社

台南近期有民眾25日凌晨經過永康兵仔市場時，不僅發現攤販將裝著生豬肉的菜籃直接放在地上，還有老鼠在上頭大快朵頤啃食生肉，甚至宰肉台上生豬肉也有老鼠亂竄的蹤跡，畫面po上網引發網友討論，直呼「超噁心」，對此，南市衛生局已派員前往稽查。

有民眾近期在各大臉書社團po文，內容寫下「主廚親自驗收肉品，真是辛苦了！」畫面卻驚見生豬肉上有「米奇」正在「大啖美食」，且不只一處的生豬肉遭啃食，而地點就位在台南永康的兵仔市場，po文一出嚇壞不少網友，有網友質疑，「現在天氣這麼熱，生肉放在外面那麼久沒有冰不會壞嗎？」、「傳統市場沒老鼠才奇怪」，也有人開玩笑說「這主廚真的是又肥又壯又大隻」，多數網友都直呼「超噁心！」。

對此，南市衛生局回應，針對民眾在社群媒體反應市場販售肉品疑似有老鼠啃食，恐有食品衛生安全疑慮一事，接獲訊息後已派員前往該市場查核業者的作業環境及肉品保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘若複查不合格，將依法開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則；食品業者更應落實自主管理，加強內部管理機制，有助於確保所販售食品之衛生安全，減少不符衛生標準的情形。

有民眾近期在網路上po文，指出台南永康兵仔市場內一處肉攤上的生豬肉竟被「米奇」老鼠光顧，po文一出嚇壞不少網友，南市衛生局接獲消息已派員前往稽查。圖／翻攝臉書爆料公社
有民眾近期在網路上po文，指出台南永康兵仔市場內一處肉攤上的生豬肉竟被「米奇」老鼠光顧，po文一出嚇壞不少網友，南市衛生局接獲消息已派員前往稽查。圖／翻攝臉書爆料公社

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