快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

嘉義布袋鎮好美里海灘休憩升級 公廁、簡易沖洗5/3啟用

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義布袋鎮好美里沙灘每逢假日吸引不少民眾遊玩，但附近沒廁所相當不便；觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資新台幣2000萬元興建遊客服務設施提供廁所、簡易沖洗，5月3日正式啟用。

雲嘉南管理處在好美里沙灘入口處旁興建遊客休憩設施，包括公廁、沖洗手腳設施，日前竣工完成驗收；處長徐振能告訴中央社記者，5月3日將在此舉辦「袋走好美」淨灘活動，休憩設施也正式開放使用。

徐振能說，好美里自然保護區遊客服務設施，提供如廁、導覽、休憩及活動集會等功能，並串聯好美船屋、水漾森林及濕地生態等景點，可大幅提升旅遊品質。

當地蔡姓民眾指出，好美里沙灘因近年來公私單位合作在此圍籬定沙、植樹，已增加30公頃沙灘，成為民眾假日遊憩熱點，但沒有廁所，大家都跑到防風林內大小便，製造環境髒亂，5、6年前開始向政府單位爭取設置廁所、簡易沖洗設施，終於在今年完成。

徐振能表示，雲管處曾將公私協力保護好美里沙灘事跡，以「好美里找回消失的沙灘」為題，於2022年參加荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（GreenDestinations Foundation）「全球百大目的地永續故事獎」競賽獲獎。

客服 廁所 沙灘

延伸閱讀

CATCHPLAY+升級電視頻道隨選 AI讓國師唐綺陽變身多國語言天才

翻轉公廁印象超有感！陽光公廁 城市美學的全新體驗

泰國街頭活春宮…陸籍情侶人行道全裸拍片 被捕辯：不知違法

顛覆流廁髒又臭…北市大改造成景觀公廁 民眾嗨喊「變超棒」

相關新聞

打造幼托一條龍 台南學甲大北門區社福大樓今動土

布建「幼托一條龍」！台南市政府向中央爭取經費，斥資約8021.8萬，在學甲區興建大北門區社會福利綜合大樓，今由市長黃偉哲...

主廚親自驗收？台南菜市場肉攤深夜驚見米奇大啖美食 衛生局將派員稽查

台南近期有民眾25日凌晨經過永康兵仔市場時，不僅發現攤販將裝著生豬肉的菜籃直接放在地上，還有老鼠在上頭大快朵頤啃食生肉，...

台南女中李姵萱全中運奪2金1銀 未來當物理治療師幫助更多選手

台南女中高三學生李姵萱在剛落幕的全中運大放異彩，游泳項目奪得2金1銀，除了優異的體育成績，學業也不落人後，獲學校以體育績...

虎尾垃圾禁運7天強力稽查 隊員被飆罵也往肚吞展現決心

雲林縣人口僅次於斗六市的虎尾鎮，最近垃圾處理連遭退運5次，甚因含土石被禁運7天。清潔隊為決心讓垃圾車早日恢復正常清運，即...

嘉市重慶二街連結南京路 改善當地交通排水 預計下月完工

嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，預計今年5月完工，未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水...

近8成兒少處於網遊風險中 雲林家扶帶領野餐學習網路安全

一項統計近5年網路犯罪發生數成長高達330%，尤其近兩年兒少受害人數增加33.20%，為協助風險較高的弱勢家庭重視兒少網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。