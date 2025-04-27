虎尾垃圾禁運7天強力稽查 隊員被飆罵也往肚吞展現決心

雲林縣人口僅次於斗六市的虎尾鎮，最近垃圾處理連遭退運5次，甚因含土石被禁運7天。清潔隊為決心讓垃圾車早日恢復正常清運，即日起每條清運路線加派3人稽查，不符標準即退回，強力稽查即便有時遭飆髒話，但仍隱忍勸導，籲請民眾多加配合一起落實分類。

雲林縣府新修訂「雲林鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定」今年3月起跑，凡同一輛垃圾車單月2次違規即禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物則禁運7天。

雲林人口數第2位的虎尾鎮，最近垃圾車送焚化處理前，被發現有部分垃圾袋內有土石、大型石塊等，被認定嚴重違規禁運7天，這也是今年被退運5次以來，最嚴重的一次違規，清潔隊抽調人力組成稽查隊，展開嚴格稽查。

清潔隊長張淙源說，15名稽查員分派鎮內10條清運路線，平均每線約有3人分頭不定時不定點抽查垃圾是否落實分類，不符規定則請重新分類好才能丟入垃圾車，為落實強力稽查，即日起20處夜間定點清運處，也加派人力檢查，下周起其他12處晨間定點清運處，也會加強稽查，等同全鎮的清運點都有人稽查。

為決心達到落實分類稽查，多位清潔隊員1周來幾乎天天步行逾萬步，有時遇到不理性的民眾，勸導時還被飆髒話，隊員說，只能無奈往肚裡吞，但不論如何真的希望大家多多配合落實分類，否則垃圾車進不了焚化場，吃虧的還是整個虎尾鎮。

清潔隊說，目前常見違規以一般垃圾夾帶葉菜廚餘及便當盒容器最多，許多人也誤將蛋殼視為一般垃圾，其實應為生廚餘，目前已印製大批宣導單教導分類，若屢勸不聽，不排除開罰。