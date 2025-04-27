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虎尾垃圾禁運7天強力稽查 隊員被飆罵也往肚吞展現決心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾垃圾被禁運7天，清潔隊分頭到各運線稽查，每天辛苦步行逾萬步甚還被人飆罵都隱忍，為的是期待早日恢復正常清運，盼民眾多加配合。記者蔡維斌／攝影
虎尾垃圾被禁運7天，清潔隊分頭到各運線稽查，每天辛苦步行逾萬步甚還被人飆罵都隱忍，為的是期待早日恢復正常清運，盼民眾多加配合。記者蔡維斌／攝影

雲林縣人口僅次於斗六市的虎尾鎮，最近垃圾處理連遭退運5次，甚因含土石被禁運7天。清潔隊為決心讓垃圾車早日恢復正常清運，即日起每條清運路線加派3人稽查，不符標準即退回，強力稽查即便有時遭飆髒話，但仍隱忍勸導，籲請民眾多加配合一起落實分類。

雲林縣府新修訂「雲林鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定」今年3月起跑，凡同一輛垃圾車單月2次違規即禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物則禁運7天。

雲林人口數第2位的虎尾鎮，最近垃圾車送焚化處理前，被發現有部分垃圾袋內有土石、大型石塊等，被認定嚴重違規禁運7天，這也是今年被退運5次以來，最嚴重的一次違規，清潔隊抽調人力組成稽查隊，展開嚴格稽查。

清潔隊長張淙源說，15名稽查員分派鎮內10條清運路線，平均每線約有3人分頭不定時不定點抽查垃圾是否落實分類，不符規定則請重新分類好才能丟入垃圾車，為落實強力稽查，即日起20處夜間定點清運處，也加派人力檢查，下周起其他12處晨間定點清運處，也會加強稽查，等同全鎮的清運點都有人稽查。

為決心達到落實分類稽查，多位清潔隊員1周來幾乎天天步行逾萬步，有時遇到不理性的民眾，勸導時還被飆髒話，隊員說，只能無奈往肚裡吞，但不論如何真的希望大家多多配合落實分類，否則垃圾車進不了焚化場，吃虧的還是整個虎尾鎮。

清潔隊說，目前常見違規以一般垃圾夾帶葉菜廚餘及便當盒容器最多，許多人也誤將蛋殼視為一般垃圾，其實應為生廚餘，目前已印製大批宣導單教導分類，若屢勸不聽，不排除開罰。

環保局指出，今年到4月中被退運87車次，退運量達1320公噸，但每月平均清運量已從去年11890公噸降至今年11585公噸，減量約2.6％，其中一般垃圾減量最顯著、廚餘回收也大幅增加，今年1、2月垃圾量比去年同期少9%、廚餘回收增加14％，所以落實分類才是減量良方。

虎尾垃圾只有少數零星垃圾袋被查獲藏有石塊，就被禁運7天。記者蔡維斌／翻攝
虎尾垃圾只有少數零星垃圾袋被查獲藏有石塊，就被禁運7天。記者蔡維斌／翻攝
虎尾垃圾被禁運7天，清潔隊分頭到各運線稽查，每天辛苦步行逾萬步甚還被人飆罵都隱忍，為的是期待早日恢復正常清運，盼民眾多加配合。記者蔡維斌／攝影
虎尾垃圾被禁運7天，清潔隊分頭到各運線稽查，每天辛苦步行逾萬步甚還被人飆罵都隱忍，為的是期待早日恢復正常清運，盼民眾多加配合。記者蔡維斌／攝影
垃圾焚化前都會加強稽查，一旦查含違規物即禁止入場。記者蔡維斌／翻攝
垃圾焚化前都會加強稽查，一旦查含違規物即禁止入場。記者蔡維斌／翻攝

垃圾車 廚餘 雲林

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