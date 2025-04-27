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台南市生態保育學會20週年慶 黃偉哲：成果豐碩

中央社／ 台南27日電

台南市生態保育學會今天在下營區舉辦成立20週年慶，台南市長黃偉哲到場祝賀並表示，學會與市府長期合作推動黑面琵鷺保育成果豐碩，幫助台南受國際肯定，希望大家持續努力。

台南市生態保育學會曾在黑面琵鷺保育季，舉辦尋找黃偉哲親自野放的傷癒黑面琵鷺活動，2024年保育季期間有3名鳥友分別發現編號「N49」、「N44」、「N17」3隻黑面琵鷺，黃偉哲今天也在會中頒獎表揚尋獲的鳥友。

黃偉哲致詞表示，對於親手野放的黑琵能健康回台灣度冬，感到非常開心，而台南市生態保育學會成立與發展時程，與台南推動黑面琵鷺保育歷程可說是重疊的，20年前要保育黑面琵鷺時，還有許多人認為黑面琵鷺對養殖漁業有害，因此反對。

他說，現在台南黑面琵鷺保育工作在國際上備受肯定，而且民眾也十分認同生態保育理念，市府將與台南市生態保育學會持續合作，守護這塊土地上的所有生命。

台南市政府提供資料指出，台南市生態保育學會前身為成立於2005年的台南縣生態保育學會，縣市合併升格直轄市後更名，而學會成立時就認養黑面琵鷺保護區第3賞鳥亭，投入黑琵保育，同時也協助推動菱角鳥「水雉」保育工作。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，學會一直強調「重視生態保育、保護綠色地球」，在地球逐漸暖化之際，呼籲大家共同為綠色地球盡一份心力，加強生態保育及環保意識。

生態保育 黑面琵鷺

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