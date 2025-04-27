嘉市重慶二街連結南京路 改善當地交通排水 預計下月完工
嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，預計今年5月完工，未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。里長蔡旻岳說，未來庄裡多了一條道路除了改善交通，期望每逢大雨積水窘境不再發生。
民眾要進紅瓦厝社區，不少圖方便，自世賢路三段慢車道逆向100公尺後，轉進重慶三街，非常危險，市府計畫將重慶二街打通接到南京路，讓用路人能從世賢路右轉南京路，再轉重慶二街。另紅瓦社區接鄰嘉義縣水上鄉，長期以來排水仰賴排向水上鄉排水系統，牽涉縣市間施工管轄非一朝一夕能解決，每逢大雨宣洩不及造成紅瓦厝社區積淹水。
里長蔡旻岳表示，重慶二街打通後庄內能多一條道路，除了交通改善外，困擾地方多年的排水系統也寄望能在這次開闢道路後獲得改善，工程設計埋設大排水管，藉由這排水管能將水排入南京路中排協助改善地方長期積水問題。
工務處表示，嘉義市重慶二街道路開闢工程，工程經費約4389萬，全長720米，工程分為寬8米約560米長、寬12米約160米長，目前工程進度9成左右，預計今年5月完工。
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