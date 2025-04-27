快訊

加拿大汽車衝撞人群釀死傷！10多人倒地畫面曝光

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

嘉市重慶二街連結南京路 改善當地交通排水 預計下月完工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，施工單位於路口交管施工中。記者李宗祐／攝影
嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，施工單位於路口交管施工中。記者李宗祐／攝影

嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，預計今年5月完工，未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。里長蔡旻岳說，未來庄裡多了一條道路除了改善交通，期望每逢大雨積水窘境不再發生。

民眾要進紅瓦厝社區，不少圖方便，自世賢路三段慢車道逆向100公尺後，轉進重慶三街，非常危險，市府計畫將重慶二街打通接到南京路，讓用路人能從世賢路右轉南京路，再轉重慶二街。另紅瓦社區接鄰嘉義縣水上鄉，長期以來排水仰賴排向水上鄉排水系統，牽涉縣市間施工管轄非一朝一夕能解決，每逢大雨宣洩不及造成紅瓦厝社區積淹水。

里長蔡旻岳表示，重慶二街打通後庄內能多一條道路，除了交通改善外，困擾地方多年的排水系統也寄望能在這次開闢道路後獲得改善，工程設計埋設大排水管，藉由這排水管能將水排入南京路中排協助改善地方長期積水問題。

工務處表示，嘉義市重慶二街道路開闢工程，工程經費約4389萬，全長720米，工程分為寬8米約560米長、寬12米約160米長，目前工程進度9成左右，預計今年5月完工。

嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。記者李宗祐／攝影
嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。記者李宗祐／攝影
嘉義市重慶二街闢建工程未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。記者李宗祐／攝影
嘉義市重慶二街闢建工程未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。記者李宗祐／攝影
嘉義市重慶二街闢建工程未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。記者李宗祐／攝影
嘉義市重慶二街闢建工程未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水之苦。記者李宗祐／攝影

嘉義 排水管

延伸閱讀

取締非法旅宿罰鍰加倍上路 嘉市輔導管理雙管齊下列管非法旅宿型態曝

必信街雨水箱涵老舊 高市府施工改善

台南人口密集東區仁德區常淹水 1.9億建文忠調節池改善

防八掌溪溢堤洪災 嘉市請中央擴大疏濬

相關新聞

嘉市重慶二街連結南京路 改善當地交通排水 預計下月完工

嘉義市重慶二街闢建工程已打通連結至南京路，預計今年5月完工，未來不但改善紅瓦厝社區周邊交通，且設計排水分流，減緩下雨積水...

近8成兒少處於網遊風險中 雲林家扶帶領野餐學習網路安全

一項統計近5年網路犯罪發生數成長高達330%，尤其近兩年兒少受害人數增加33.20%，為協助風險較高的弱勢家庭重視兒少網...

台南10行政區地籍重測 沒到場也要做這件事

台南市各地政事務所今年將在10個行政區辦理地籍重測，並已從4月下旬啟動。地籍重測關係到地主權益，特別是對界址有疑義、爭執...

台南白河大仙寺傳證法師逝世 享壽83歲

台南白河知名大仙寺第11任住持傳證老和尚，傳出25日下午逝世，享壽83歲，大仙寺董事會昨天也發出訃告證實，因傳證老和尚生...

台南來亞大樓 限期下月拆除

嘉義大埔強震後，南市中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，造成公共安全問題，建物安全鑑定報告判定將拆除整棟大樓，議員關...

嘉縣失智友善社區 溪口鄉增設新據點

嘉義縣衛生局統計全縣約有8939人失智，為了讓長者在地安老，陸續在民雄鄉、六腳鄉、鹿草鄉及義竹鄉成立失智友善社區，今年再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。