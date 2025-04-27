近8成兒少處於網遊風險中 雲林家扶帶領野餐學習網路安全

一項統計近5年網路犯罪發生數成長高達330%，尤其近兩年兒少受害人數增加33.20%，為協助風險較高的弱勢家庭重視兒少網路安全，雲林家扶中心今天在景色怡人的虎尾落羽松秘境舉辦帶孩子走出陽光親子野餐，鼓勵多走出戶外並學習網路使用安全，降低數位侵害。

雲林家扶中心今天在虎尾人氣景點的堀頭里落羽松秘境，舉辦親子野餐嘉年華，邀請50多個受扶家庭，在美麗的落羽松林綠園，席地野餐，並透過闖關引導大人和小孩看見「數位足跡」的重要，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘及多位議員民代到場同歡並學習網路安全。

雲林家扶主委陳燦勲指出、教育部調查目前有逾6成學生有手機，更常用用社群網站App來打遊戲，國小學生高達79.7%與國中生也有77.6%；高中生更高達85.6%，可見網路使用已深植青少年生活。

家扶中心說，警政署統計近5年網路犯罪發生數成長高達330%，等於比以往多出3倍以上，且調查去年1至5月兒少被害人數也比前年（2023）同期增加達33.20%，顯示出青少年網路安全意識的不足，因此希望透過野餐的情境式闖關遊戲設計，讓親子互動中，了解數位足跡可能帶來的風險，並學習如何保護個資與隱私。

縣長張麗善也表示，網路時代「數位侵害」風險日增，不僅大人被詐騙，小孩受害也日益嚴重，家扶中心透過親子野餐培養正確的網路使用習慣與安全意識，包括「數位安全門設定」、「足跡比對戰」等，讓孩子從遊戲中理解個資保護、網路言行責任與數位足跡無法抹除的特性，藉以降低兒少受害風險，也是網路打詐當務之急。