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台南10行政區地籍重測 沒到場也要做這件事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市10個行政區啟動地籍重測，市府提醒地主要到現場，以維護自身權益。圖／南市地政局提供
台南市10個行政區啟動地籍重測，市府提醒地主要到現場，以維護自身權益。圖／南市地政局提供

台南市各地政事務所今年將在10個行政區辦理地籍重測，並已從4月下旬啟動。地籍重測關係到地主權益，特別是對界址有疑義、爭執的地主更不能忽視，測繪時務必到場，維護自身權益；若未能到場，應事先聯繫重測人員，以免有疑義想申請異議複丈都不行。

今年南市辦理重測區有北區、安南區、南區、柳營區、白河區、官田區、佳里區、新化區、歸仁區及永康區。地政局表示，5年來已完成15萬9007筆土地，重測時會同所有權人至現地指認界址，並結合新式測量儀器與衛星定位等科技，測繪數值化地籍圖，提升地籍精度，減少土地糾紛，確保地籍完整及地主財產權益。

因此，地主收到通知書，務必依通知書指定時間、地點，攜帶身分證、印章及通知書到場會同，重測人員會協助指出土地界址位置，由地主在調查表（或補正表）上簽章確認。如對協助指界成果有疑義，地主也可當場主張並另行指界，重測人員會依法處理。重測作業所需埋設的鋼釘、塑膠樁等土地界標均由市政府免費提供。

依土地法規定，重測調查時，地主逾期不設立界標並到場指界，將依鄰地界址、現使用人的界、參照舊地籍圖及地方習慣順序直接施測而通知協助指界時，地主未依時限設立界標或到場指界，未來在重測成果公告時，將不得聲請異議複丈。因此，地主務必在通知時間到場指界，如因故無法配合到場指界，也應事先聯繫重測人員，重測人員將協助調整時間到場會同補辦程序。

地政局長陳淑美指出，為避免地主久候，部分地所會事先至需協助指界的土地測量並埋設界樁及點號標註，方便地主到場後立即說明，了解面積增減、經界線及界址位置等情形。如所有權人同意協助指界結果，確認無誤後簽章，若相鄰地主有指界不一致發生界址爭議，也會由重測人員就爭議情形當場協議，善意協調，如不能協調成立，則再報請南市轄區不動產糾紛調處委員會調處。

台南市10個行政區啟動地籍重測，市府提醒地主要到現場，以維護自身權益。圖／南市地政局提供
台南市10個行政區啟動地籍重測，市府提醒地主要到現場，以維護自身權益。圖／南市地政局提供

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