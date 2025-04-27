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嘉縣失智友善社區 溪口鄉增設新據點

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣溪口鄉今年推動失智友善社區，衛生局攜手醫院為長者提供失智篩檢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口鄉今年推動失智友善社區，衛生局攜手醫院為長者提供失智篩檢。記者黃于凡／攝影

嘉義衛生局統計全縣約有8939人失智，為了讓長者在地安老，陸續在民雄鄉、六腳鄉、鹿草鄉及義竹鄉成立失智友善社區，今年再新增溪口鄉據點，衛生局昨天攜手醫院為長者提供AD8失智篩檢。

嘉義縣衛生局昨在溪口國小舉辦複合式健康篩檢，提供65歲以上長者AD8失智篩檢，縣長翁章梁與長者互動關心，盼透過篩檢及早發現可能認知退化個案，提供後續轉介與諮詢服務，希望及早發現及早介入處置，讓長者及家庭能夠獲得適切支持與協助。

翁章梁表示，嘉義縣高齡人口比持續攀升，失智症是重要議題，推動失智友善社區，統合資源及跨部門合作，設立失智友善據點、培訓失智友善天使及社區志工、失智友善商家等策略，期望透過社區力量，打造接納失智者、減少失智症汙名化的友善環境。

衛生局長趙紋華說，今年在溪口鄉成立嘉義縣第5處失智友善社區，推動失智整合照護服務，募集友善失智小天使，提升民眾對失智症認知進而友善失智者，也攜手大林慈濟醫院失智共照中心、長庚科技大學嘉義分部為長者提供AD8失智篩檢，預計安排42場共489人。

衛福部今年統計全台失智症患者已逾35萬人，65歲以上長者占9成，截至今年3月，嘉義縣失智症人口約有8939人。

縣府過去已推動4個鄉為失智友善社區，今年再新增老年人口占比27.95%的溪口鄉，並以溪北村、溪西村、美南村、美北村為失智友善社區重點村落。

嘉義 失智症 衛生局

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