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台南來亞大樓 限期下月拆除

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市中西區來亞大樓危樓，市府工務局表示若管委會在5月中旬未自行拆除，將強制拆除。 圖／台南市政府提供
台南市中西區來亞大樓危樓，市府工務局表示若管委會在5月中旬未自行拆除，將強制拆除。 圖／台南市政府提供

嘉義大埔強震後，南市中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，造成公共安全問題，建物安全鑑定報告判定將拆除整棟大樓，議員關切進度，工務局回應，已發函請來亞大樓管理委員會自行拆除，期限約在5月中旬。倘逾時未拆除，將依建築法第81條規定強制拆除。

來亞大樓住戶向市議員陳怡珍陳情，由於來亞大樓的土地所有權人為仁愛之家，拆除過後是否能重建目前尚未可知，盼市府出面協助，住戶擔心拆掉後什麼權益都沒有了，希望有一個可以討論的平台和機制，以及和地主仁愛之家的協調。

陳怡珍要求市長盡速提升處理層級，展開跨局處協商，包括整合建物所有權人、執行拆除作業並提出後續重建方案，在確保公共安全的前提下，主動擔任協調平台，建立機制，保障居民生命財產安全。

市長黃偉哲說，市府非地主也不是大樓所有人，住戶主要是希望在改建時能有多一點權利，這部分會盡力協助拉近雙方的意見。

來亞大樓位於台南市中心，外觀年久失修，形同廢墟。屢被點名為危險建物。市府曾要求成立管理委員會並補強，但因大樓所有權人多達60餘人，意見難整合。

工務局指出，中央曾提供危老重建補助，惟因住戶協商破局，遲遲無法重建。大樓過去颱風期間即曾發生磁磚剝落，如今又因地震震損，女兒牆及磁磚水泥掉落，危及行人與車輛安全，市府將依時程推動相關處置，確保公共安全無虞。

住戶 建物

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