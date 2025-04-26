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影／南科小農市集開張 周休六日管理局前擺攤友善小農

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影
南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影

南科管理局為協助南科所在附近地區的在地小農、推廣農民種植作物與在地農特產品，今天起每月最後周休六日在Park17商場周邊舉辦「南科小農市集」。今明20多攤小農還配合舉辦鳳梨優格DIY、鳳梨冰沙發放等活動鼓勵民眾與南科人參與。

市長黃偉哲下午到場，為台南優質農特產品掛保證，也呼籲大家把握時機品嘗台南美食好物。他說，向來以豐富文化底蘊和美食聞名，同時也是農業大市，一年四季都出產豐富質優的特產，他特別推薦大家「春天吃鳳梨、夏天吃芒果、秋天吃文旦、冬天吃蜜棗和芝麻」，這些美食好物連外國消費者都知道，也已經外銷到日本、韓國、新加坡、荷蘭等國家，更應該介紹給國內消費者。

南科管理局希望「南科小農市集」募集在地小農設攤，讓消費者能夠直接選購新鮮優質的農產品。後續也規畫邀請台南、高雄、嘉義、屏東等縣市政府合作參與，攜手支持在地小農。

黃偉哲說，南科每天9萬多從業人員工作，創造產值連年創新高，目前已是國內各科學園區之首，希望藉此機會將最好的產品介紹給南科消費者，讓南科從業人員吃了之後更加「頭好壯壯」。

明天活動在南科管理局前PARK17商場入口廣場及周邊地段，攤位有短期蔬菜，蜂蜜飲品、蜂蜜小米甜甜圈，虱目魚、白蝦、鱸魚、黑米、香米、米阿麩、糙米茶、栗子地瓜、地瓜干、木瓜、鴨蛋、皮蛋、鹹蛋、蛋捲、蓮霧、芒果乾、香蕉、芭樂、水果優格、各式梅子加工品、火龍果麵、柑橘果醋柑橘廚房清潔劑等。

管理局表示，除農產品展售還有小丑氣球和吉他彈唱等表演，且安排料理品嘗，且有鳳梨冰沙和優格DIY，更有削鳳梨等互動體驗，還有台灣鯛試吃。另與市府農業局推出市集農遊券、消費兌換券與驚喜小禮物等加碼，讓民眾在市集買得開心逛得愉快。

本週市集約有20幾個攤位，展售時間自上午10點半至下午4點半，南科特別與市府農業局合作，邀請楠西、南化、玉井、東山等受震災的優質小農參與市集，提供展售機會，未來也將陸續邀請高雄、嘉義、屏東等地方政府或農會相關單位共襄盛舉，讓南科的小農市集此外有更多特色農產。

南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影
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南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影
南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影
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南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影
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南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影
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南科小農市集開張，周休六日管理局前擺攤友善小農。記者周宗禎／攝影
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南科 消費者 鳳梨

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