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臺南善化「牛墟主題遊戲場」登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

以臺南市善化在地文化—牛墟為主題的「善化區公六公園特色遊戲場」25日正式啟用，善化區公所25日上午舉辦開幕儀式，現場吸引眾多親子家庭參與。

臺南市長黃偉哲表示，以牛墟為主題的「善化區公六公園特色遊戲場」位於距離南科最近的善化生活圈，而牛墟是善化的傳統文化，因此這座公園設有一個以牛為造型的溜滑梯，同時旁邊也增設許多新的遊具，並藉由優化公園提供給親子一個最好的遊憩空間。

善化區公所說明，遊戲場有3大特色亮點，包括牛牛主題遊戲區，遊戲場核心設置了一座牛造型複合式主題遊具，結合牛墟文化中的「摸齒」概念，透過滑桿、滑梯、攀爬設施等，讓孩子與牛隻遊具互動。「試犁」區則以天然鋪面搭配地形塑造與擺盪設施模擬牛隻耕田的情境，「試步」區設計跳樁，讓孩子體驗牛隻步伐穩健的測試挑戰。另外還設有「牛牛冒險車道」，特別設計Pushbike（滑步車）車道，結合起伏地形，呼應牛墟交易牛隻時「考車」的文化；車道鋪面更融入象徵交易成功的牛隻綁鍛帶習俗，增添文化故事性。在沙坑遊戲區則呼應「市販」場域概念，打造輪椅無障礙動線，並設有玩沙盤、挖沙機，讓不同年齡、能力的孩子都能在共融環境中透過遊戲交流互動。

聚傳媒

臺南 親子 車道

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