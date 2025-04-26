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用藝術溝通 50名國內外藝術家齊聚雲林交流

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影
2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影

為洗刷文化沙漠之名，雲林縣11年前發起亞洲國際藝術交流展，今年更跨出亞洲，邀請來自12個國家共50名國內外藝術家在雲林交流，今2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展開幕，縣長張麗善表示，藝術無國界，更是共通語言，盼藉此提升雲林藝文國際能見度。

亞洲國際藝術交流展由雲林縣遠景發展協會籌畫，並由丁仁桐、吳炯韋老師協力策展，擔任顧問的國內知名版畫大師鐘有輝表示，亞洲國際藝術交流展邁入第11年，今年從亞洲變成國際性展覽，有來自汶萊、法國、德國、香港、伊朗、韓國、馬來西亞、台灣、泰國、土耳其、烏茲別克、越南，共12個國家、50位藝術家參與此次展出。

來自土耳其的藝術家Sehriban Köksal Kurt將透明紙、茶包、石頭等物，透過頭髮編織懸掛在樹枝上創作「自然的聲音」，令人驚豔；香港藝術家李慧嫻的作品「差點忘了那幾年是怎樣過的麼！」則表達經歷過新冠肺炎疫情那幾年的艱辛，希望大家不要把口罩當成象徵的符號，要就把口罩戴好，別只是掛在一邊。

來自雲林的藝術家丁仁桐則以民間信仰常見的「天師符令」為發想，結合自畫像與虎爺電動搖搖馬，創作出「丁丁符」，令人莞爾。

張麗善表示，雲林縣非常榮幸邀請到來自國內外50位藝術家進行藝術交流，藝術無國界，更是世界共通語言，透過藝術文化交流，即便語言不通，也能相互傳遞創作心得及分享理念，雲林藝術人才輩出，盼藉此能提升國際藝文能見度。

文化觀光處長陳璧君表示，亞洲國際藝術交流展開辦以來，已成為國內外藝術家互動觀摩的平台，也希望國際藝術交流能持續在雲林發展，不只在雲林，更要把藝術的幸福感延展至國際。亞洲國際藝術交流展即日起至5月4日在文化觀光處展覽館1樓展出。

2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影
2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影
來自雲林的藝術家丁仁桐（右）以民間信仰常見的「天師符令」為發想，結合自畫像與虎爺電動搖搖馬，創作出「丁丁符」，圖左為雲林縣議員江文登。記者陳雅玲／攝影
來自雲林的藝術家丁仁桐（右）以民間信仰常見的「天師符令」為發想，結合自畫像與虎爺電動搖搖馬，創作出「丁丁符」，圖左為雲林縣議員江文登。記者陳雅玲／攝影
2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影
2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影
來自土耳其的藝術家Sehriban Köksal Kurt（右一）將透明紙、茶包、石頭等物，透過頭髮編織懸掛在樹枝上創作「自然的聲音」，縣長張麗善（左二）感到很新奇。記者陳雅玲／攝影
來自土耳其的藝術家Sehriban Köksal Kurt（右一）將透明紙、茶包、石頭等物，透過頭髮編織懸掛在樹枝上創作「自然的聲音」，縣長張麗善（左二）感到很新奇。記者陳雅玲／攝影
香港藝術家李慧嫻的作品「差點忘了那幾年是怎樣過的麼！」表達經歷過新冠肺炎疫情那幾年的艱辛，希望大家不要把口罩當成象徵的符號。記者陳雅玲／攝影
香港藝術家李慧嫻的作品「差點忘了那幾年是怎樣過的麼！」表達經歷過新冠肺炎疫情那幾年的艱辛，希望大家不要把口罩當成象徵的符號。記者陳雅玲／攝影
2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影
2025雲林藝起幸福亞洲國際藝術交流展今天開幕。記者陳雅玲／攝影

藝術家 雲林 馬來西亞

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