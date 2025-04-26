台北市雲林同鄉總會返鄉義診 守護鄉親健康

台北市雲林同鄉總會醫療服務團今、明2天返鄉在口湖、水林等地舉辦義診，理事長王茂生說，返鄉提供便捷醫療服務，守護鄉親健康，也是對故鄉最直接的回饋。

雲林縣長張麗善今天上午前往口湖鄉文光國小關心義診情況時表示，義診下午場在水林鄉水燦林國小活動中心進行，明天上午於斗南鎮斗南高中體育館、下午在土庫鎮馬光國小活動中心各辦一場。民眾可攜帶身分證、健保卡前往，讓專業醫師為健康把關。

張麗善致詞表示，雲林縣偏鄉地區醫療資源相對不足，台北市雲林同鄉總會自民國96年起，成立醫療服務團隊返鄉義診，每年義診4個鄉鎮，今年集結骨科、內科、牙科等專科醫師組成醫療團隊，不僅為鄉親診療，更將預防醫學觀念帶回故鄉。

台北市雲林同鄉總會理事長王茂生說，雲林鄉親都很會照顧故鄉這塊土地，卻忽略自己健康照護，甚至因交通不便，或缺乏病識感，往往將小病拖成大病，希望藉由義診再搭配健康篩檢，能夠做到早期預防、早期治療，照護鄉親的健康。

雲林縣衛生局表示，今年義診醫療團隊，除同鄉總會邀請的各科名醫下鄉診療外，雲林縣當地部分醫院，以及衛生局、衛生所等醫事人員及社區志工也加入服務行列。