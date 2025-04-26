快訊

55歲銀行員繼承2300萬遺產「光速退休」短短五年全家陷危機：錢怎麼不夠用？

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方、只是開玩笑」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義民雄雙福基督教醫院籌建 上千人熱心公益響應路跑

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義民雄雙福基督教醫院及長照大樓即將落成，院方今天舉辦公益路跑有上千人熱情響應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民雄雙福基督教醫院及長照大樓即將落成，院方今天舉辦公益路跑有上千人熱情響應。圖／嘉義縣政府提供

嘉義基督教醫院在民雄鄉興建「雙福基督教醫院」，最快明年就能完工啟用，斥資20億元打造地上4層、地下1層綜合醫療大樓，另還規畫在醫院旁新建長照大樓，院方今在民雄鄉舉辦公益路跑，為民雄鄉雙福基督教醫院及長照大樓籌建募款，上千人熱情響應參與。

院方指出，雙福基督教醫院設置含門診診療室14間、一般急性病床45床、血液透析病床25床、3間手術房、手術恢復床3床、負壓隔離病床1床；另設置高階內視鏡檢查區、復健醫療場所，也整合物理、職治、語言等多功能設施與醫療設備，預計明年就能啟用。

院方表示，民雄鄉為嘉義縣第一大鄉，65歲老人占18%，規畫老人科別、慢性病科別、骨科、眼科、復健科、洗腎透析等，並同步設置電腦斷層掃描儀、X光機、各項超音波、內視鏡、心電圖等檢查設備，照顧慢性病、行動不便長者，就近接受醫療照護服務。

衛生局長趙紋華說，雙福基督教醫院落成後可增進嘉義縣整體醫療資源與人力，提供民眾可近性醫療照護，公益路跑集結社會大眾的愛心，今天特別到場宣導「大家醫計畫」，這是整合全人健康照護新模式，衛生局將持續努力，打造讓人安心的就醫環境。

趙紋華說，「大家醫計畫」透過社區醫療群合作，提供三高、多重慢性病、糖尿病、初期慢性腎臟病、3至5歲兒童、門診次數高民眾整合式全人健康照護，包含醫療諮詢、轉診追蹤等服務，導入健保快易通、健康存摺APP，鼓勵民眾下載App，提升個案照護品質。

嘉義民雄雙福基督教醫院及長照大樓即將落成，院方今天舉辦公益路跑有上千人熱情響應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民雄雙福基督教醫院及長照大樓即將落成，院方今天舉辦公益路跑有上千人熱情響應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民雄雙福基督教醫院及長照大樓即將落成，院方今天舉辦公益路跑有上千人熱情響應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民雄雙福基督教醫院及長照大樓即將落成，院方今天舉辦公益路跑有上千人熱情響應。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 慢性病 衛生局

延伸閱讀

全國消防慢速壘球賽嘉義登場 吸引17縣市消防組隊參賽

夫妻爭吵丈夫拿毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 嘉義法院因這理由判緩刑

嘉義7旬行動不便阿嬤過馬路 遭機車迎面撞飛傷重不治

嘉義25歲男與友人鬧翻 遭3人圍毆暴打疑腦出血猝逝

相關新聞

南市校園周邊娛樂場所林立 家長憂

台南市部分校園周邊近來出現德州撲克、麻將館及夾娃娃機店，引發家長疑慮，市府擬訂台南市休閒娛樂事業管理自治條例草案納管，昨...

嘉義民雄雙福基督教醫院籌建 上千人熱心公益響應路跑

嘉義基督教醫院在民雄鄉興建「雙福基督教醫院」，最快明年就能完工啟用，斥資20億元打造地上4層、地下1層綜合醫療大樓，另還...

嘉義縣老年人口比例持續攀升 溪口鄉成立失智友善社區

嘉義縣老年人口比例逾23%，老年比高居全台之冠，失智問題困擾陪伴者，衛生局統計嘉義縣約有8939人失智，為了讓長者在地安...

台南鳳梨好筍季「關廟南菠旺」首場多項熱鬧推廣登場

台南鳳梨好筍季今天在關廟山西宮創意登場，以「關廟南菠旺」為主題結合「夏季郊遊」年輕化意象，舉辦鳳筍PK賽，多種熱鬧促銷推...

危樓名單必點！ 台南中西區來亞大樓拆除時間曝

0121嘉義大埔強震後，台南市中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，造成公共安全問題，建物安全鑑定報告判定將拆除整棟大...

環保局漏水又不耐震 雲林縣將蓋新環保大樓距高鐵僅200公尺

雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，經評估耐震能力堪慮，且有空間不足、漏水等問題，將斥資6.6億元在虎尾鎮高鐵特定區興建辦公大樓，新大樓以綠建築及智慧建築為設計主軸，為雲林首座「氣候變遷調適館」，月底即將動工，預計預估2026年底前完工。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。