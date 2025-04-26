嘉義民雄雙福基督教醫院籌建 上千人熱心公益響應路跑

嘉義基督教醫院在民雄鄉興建「雙福基督教醫院」，最快明年就能完工啟用，斥資20億元打造地上4層、地下1層綜合醫療大樓，另還規畫在醫院旁新建長照大樓，院方今在民雄鄉舉辦公益路跑，為民雄鄉雙福基督教醫院及長照大樓籌建募款，上千人熱情響應參與。

院方指出，雙福基督教醫院設置含門診診療室14間、一般急性病床45床、血液透析病床25床、3間手術房、手術恢復床3床、負壓隔離病床1床；另設置高階內視鏡檢查區、復健醫療場所，也整合物理、職治、語言等多功能設施與醫療設備，預計明年就能啟用。

院方表示，民雄鄉為嘉義縣第一大鄉，65歲老人占18%，規畫老人科別、慢性病科別、骨科、眼科、復健科、洗腎透析等，並同步設置電腦斷層掃描儀、X光機、各項超音波、內視鏡、心電圖等檢查設備，照顧慢性病、行動不便長者，就近接受醫療照護服務。

衛生局長趙紋華說，雙福基督教醫院落成後可增進嘉義縣整體醫療資源與人力，提供民眾可近性醫療照護，公益路跑集結社會大眾的愛心，今天特別到場宣導「大家醫計畫」，這是整合全人健康照護新模式，衛生局將持續努力，打造讓人安心的就醫環境。

趙紋華說，「大家醫計畫」透過社區醫療群合作，提供三高、多重慢性病、糖尿病、初期慢性腎臟病、3至5歲兒童、門診次數高民眾整合式全人健康照護，包含醫療諮詢、轉診追蹤等服務，導入健保快易通、健康存摺APP，鼓勵民眾下載App，提升個案照護品質。