台南鳳梨好筍季「關廟南菠旺」首場多項熱鬧推廣登場

台南鳳梨好筍季今天在關廟山西宮創意登場，以「關廟南菠旺」為主題結合「夏季郊遊」年輕化意象，舉辦鳳筍PK賽，多種熱鬧促銷推廣活動要讓民眾更了解農產特性與知識。

現場還有趣味闖關活動，並推出簡單好上手的古早味蔭鳳梨及鳳梨造型置物盒製作，吸引各年齡層民眾前來參加，同時安排精彩表演節目，邀請關廟在地社區及社團共同演出，並舉辦鳳梨品種競猜及剝筍比賽，讓民眾不僅品嘗優質鳳梨與好筍，同時還能達到親子同樂、寓教於樂效果。

市長黃偉哲、立委王定宇、陳亭妃，市議員陳皇宇、吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣等一同揭幕。現場製作夏日消暑聖品「鳳梨摩摩喳喳」與民眾共享，推薦來台南品嘗選購新鮮美味、品質絕佳的關廟鳳梨與好筍，還可深入產區享受一場夏季鳳梨輕旅行。

黃偉哲表示，台南有良好地理環境，產出許多高品質農特產品，特別像關廟鳳梨以甜度酸甜平衡、質地脆、汁多香甜為特色而聞名，而關廟綠竹筍也不遑多讓，具有鮮嫩多汁、口感爽脆、味道甘香等亮點，市場上深受民眾喜愛青睞。現在正是「食當季．吃在地」好時機，邀請大家一起來關廟品嘗美味、暢遊台南。

關廟區公所表示，「台南鳳梨好筍季」以「關廟南菠旺(N0.1)」口號及夏季郊遊視覺意象，邀請民眾品嘗關廟美味農產，規畫愜意農村小旅行。琅琅上口的口號強化民眾印象，有精采的表演及豐富的好農市集宣告台南鳳梨及竹筍新鮮上市，期待銷售能再創佳績，歡迎大家來關廟一探鳳梨的魅力，將優質當季的農特產品分享出去。

公所表示，關廟鳳梨已進入採收期，訂單也不斷湧入，關廟農會4月中下旬展開收購、運銷，並以自有品牌「金佳蒂」為運銷重點，期盼協助農民賣得好價格。