危樓名單必點！ 台南中西區來亞大樓拆除時間曝

0121嘉義大埔強震後，台南市中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，造成公共安全問題，建物安全鑑定報告判定將拆除整棟大樓，市議員陳怡珍日前在議會關切來亞大樓地震後成危樓的進度，工務局回應，已發函請來亞大樓管理委員會自行拆除，期限約在5月中旬。倘逾時未拆除，將依建築法第81條規定強制拆除。

來亞大樓住戶向市議員陳怡珍陳情，由於來亞大樓的土地所有權人為仁愛之家，拆除過後是否能重建目前尚未可知，住戶陳情盼市府出面協助協調，市長黃偉哲允諾會協助。

陳怡珍要求市長盡速提升處理層級，展開跨局處協商，包括整合建物所有權人、執行拆除作業並提出後續重建方案，在確保公共安全的前提下，主動擔任充分溝通協調的平台，建立暢通的互動機制，保障居民生命財產安全。

陳怡珍說，住戶擔心拆掉後什麼權益都沒有了，希望有一個可以坐下來協調的平台和機制，以及和地主仁愛之家的協調。

市長黃偉哲說，市府非地主也不是大樓所有人，住戶主要是希望在改建時能有多一點權利，這部分會盡力協助拉近雙方的意見。

位在台南市中心的來亞大樓，外表破舊一度乍看像廢墟，先前高雄「城中城」事件後，最近台中清水爛尾樓塌垮，來亞大樓就會被點名，市府曾要求成立管委會補強改善，但建物所有權人多達60多人難整合，整棟大樓僅剩零星住戶，主要是「生活機能佳、租金超便宜」。

市府指出，中央之前有提供相關補助經費，協助該棟大樓危老重建，但因大樓住戶的意見尚未整合完成，因此遲遲未重建。該棟大樓過去曾在颱風時發生磁磚掉落，現在更因地震後女兒牆受損、磁磚水泥掉落地面等狀況，造成公共安全問題。