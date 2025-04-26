快訊

參加考生祈福…彰化15歲國中女生竟被色狼民代摸臀「同學都看見」

「關稅是誰負責？」廣達林百里巧喻：烤箱漲價了 餐點應該不會漲價

后里馬場自行車業者搶客大亂鬥！ 8人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

環保局漏水又不耐震 雲林縣將蓋新環保大樓距高鐵僅200公尺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣新環保大樓建築規模為地上6層、地下1層，以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣新環保大樓建築規模為地上6層、地下1層，以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計。圖／雲林縣環保局提供

雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，經評估耐震能力堪慮，且有空間不足、漏水等問題，將斥資6.6億元在虎尾鎮高鐵特定區興建辦公大樓，新大樓以綠建築及智慧建築為設計主軸，規模為地上6層、地下1層，月底即將動工，預計預估2026年底前完工。

雲林縣環保局目前使用的辦公大樓位於斗六市，為民國60年興建的四層樓建築，啟用至今已逾50年，建築物老舊，常有漏水問題，且辦公空間不足，非常狹小，各科辦公室走廊空間甚至無法讓二人同時通過。

局長張喬維表示，經評估環保局建築物耐震能力堪慮，急需補強，考量整體空間使用需求，在縣府及議會的支持下，籌措6.6億元經費，將在虎尾鎮高鐵特定區興建環保大樓。

環保局行政科長陳韋汝表示，新環保大樓預定地占地4.7公頃，其中大樓占地約1公頃，其餘面積將打造公園綠地，作為空品淨化示範區，大樓建築規模為地上6層、地下1層，以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計，符合永續環保綠建築理念。

新環保大樓並導入資源循環，採用永續建材及焚化再生材料製成植草磚，並結合周邊景觀工程規畫雨汙水回收系統再利用，達成零排放，考量季節風向及日曬等因素，各樓層以南向為半開放式空間，並透過垂直綠牆結合建築外框植栽灑水與雨水回收設計，降低能耗，屋頂預留太陽能設置空間，提高未來能源自給率。

張喬維表示，新環保大樓距離高鐵站約200公尺，考量往來雲林商務人士多，但高鐵無會議室租借空間，將設計可容納200人的國際會議廳及小型會議室，未來提供縣府各機關與民間團體租借使用，提高行政效率及多功能空間彈性使用。

新環保大樓興建工程已完成發包，由久木營造得標，工期600日曆天，預計今年四月底前動工，2026年底前完工，完工後環保局將搬遷至新大樓，至於舊大樓用途將考量整體結構安全再行規畫。

雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，經評估耐震能力堪慮，且有空間不足、漏水等問題。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，經評估耐震能力堪慮，且有空間不足、漏水等問題。記者陳雅玲／攝影
雲林縣新環保大樓建築規模為地上6層、地下1層，以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣新環保大樓建築規模為地上6層、地下1層，以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環保局長張喬維表示，在縣府及議會的支持下，籌措6.6億元經費，將在虎尾鎮高鐵特定區興建環保大樓。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局長張喬維表示，在縣府及議會的支持下，籌措6.6億元經費，將在虎尾鎮高鐵特定區興建環保大樓。記者陳雅玲／攝影

環保局 綠建築

延伸閱讀

沼渣沼液很臭嗎？彰雲兩縣環保局合辦社區研習分享使用經驗

中職／漏水治不好？5天前才出狀況 大巨蛋今換左外野下小雨

高雄85大樓見攀高極限「冒險家」 外籍男高空拍照嚇人

家戶垃圾丟路邊垃圾桶小心 北市AI執法開罰最低3600起跳

相關新聞

南市校園周邊娛樂場所林立 家長憂

台南市部分校園周邊近來出現德州撲克、麻將館及夾娃娃機店，引發家長疑慮，市府擬訂台南市休閒娛樂事業管理自治條例草案納管，昨...

嘉義縣老年人口比例持續攀升 溪口鄉成立失智友善社區

嘉義縣老年人口比例逾23%，老年比高居全台之冠，失智問題困擾陪伴者，衛生局統計嘉義縣約有8939人失智，為了讓長者在地安...

台南鳳梨好筍季「關廟南菠旺」首場多項熱鬧推廣登場

台南鳳梨好筍季今天在關廟山西宮創意登場，以「關廟南菠旺」為主題結合「夏季郊遊」年輕化意象，舉辦鳳筍PK賽，多種熱鬧促銷推...

危樓名單必點！ 台南中西區來亞大樓拆除時間曝

0121嘉義大埔強震後，台南市中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，造成公共安全問題，建物安全鑑定報告判定將拆除整棟大...

環保局漏水又不耐震 雲林縣將蓋新環保大樓距高鐵僅200公尺

雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，經評估耐震能力堪慮，且有空間不足、漏水等問題，將斥資6.6億元在虎尾鎮高鐵特定區...

台南北區「鎮北坊」健行走訪大、小西門 6月要迎來新光三越

為呼應「府城城垣300年」，邀請市民進一步認識北區的文化與歷史遺跡，台南市北區區公所結合運動舉辦「鎮北好行」健走活動，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。