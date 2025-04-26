環保局漏水又不耐震 雲林縣將蓋新環保大樓距高鐵僅200公尺

雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，經評估耐震能力堪慮，且有空間不足、漏水等問題，將斥資6.6億元在虎尾鎮高鐵特定區興建辦公大樓，新大樓以綠建築及智慧建築為設計主軸，規模為地上6層、地下1層，月底即將動工，預計預估2026年底前完工。

雲林縣環保局目前使用的辦公大樓位於斗六市，為民國60年興建的四層樓建築，啟用至今已逾50年，建築物老舊，常有漏水問題，且辦公空間不足，非常狹小，各科辦公室走廊空間甚至無法讓二人同時通過。

局長張喬維表示，經評估環保局建築物耐震能力堪慮，急需補強，考量整體空間使用需求，在縣府及議會的支持下，籌措6.6億元經費，將在虎尾鎮高鐵特定區興建環保大樓。

環保局行政科長陳韋汝表示，新環保大樓預定地占地4.7公頃，其中大樓占地約1公頃，其餘面積將打造公園綠地，作為空品淨化示範區，大樓建築規模為地上6層、地下1層，以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計，符合永續環保綠建築理念。

新環保大樓並導入資源循環，採用永續建材及焚化再生材料製成植草磚，並結合周邊景觀工程規畫雨汙水回收系統再利用，達成零排放，考量季節風向及日曬等因素，各樓層以南向為半開放式空間，並透過垂直綠牆結合建築外框植栽灑水與雨水回收設計，降低能耗，屋頂預留太陽能設置空間，提高未來能源自給率。

張喬維表示，新環保大樓距離高鐵站約200公尺，考量往來雲林商務人士多，但高鐵無會議室租借空間，將設計可容納200人的國際會議廳及小型會議室，未來提供縣府各機關與民間團體租借使用，提高行政效率及多功能空間彈性使用。

新環保大樓興建工程已完成發包，由久木營造得標，工期600日曆天，預計今年四月底前動工，2026年底前完工，完工後環保局將搬遷至新大樓，至於舊大樓用途將考量整體結構安全再行規畫。