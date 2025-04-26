台南北區「鎮北坊」健行走訪大、小西門 6月要迎來新光三越

為呼應「府城城垣300年」，邀請市民進一步認識北區的文化與歷史遺跡，台南市北區區公所結合運動舉辦「鎮北好行」健走活動，今天在昔日小北門遺址的民德國中舉行；北區不只有豐富的人文歷史、百年老店，同時今年6月也將迎來新光三越小北門店進駐。

台南市長黃偉哲特地出席為健走活動鳴笛；近千位市民在甫獲五星認證的禧榕軒飯店「榕寶」、大潤發「發仔」及華德里貓頭鷹「波比」等人偶帶動下做健康操，鳴笛後由民德國中出發，再走訪大小北門之間的相關景點。

市長黃偉哲表示，感謝鎮北坊文化園區裡各廟宇、贊助單位及所有里長們的相挺，舉辦這一場結合健走運動與歷史文化巡禮的活動，透過這次健走讓市民前往好幾個文化景點，也讓大家更了解、熟悉北區的文化傳承與歷史淵源。

黃偉哲說，台南市剛辦完幾乎是零負評的全國中等學校運動會，今年南市獲得153面獎牌，相較去年大幅成長許多，未來市府會努力打造更好的運動環境，讓選手無後顧之憂盡力爭取榮譽，也讓市民能更健康的生活。

北區區長潘寶淑指出，擁有大、小北門所在的北區，不只有豐富的人文歷史、百年老店可以巡禮，也因為老街的懷舊氛圍迎來許多新店，同時今年6月也將迎來新光三越小北門店進駐，這也是台南地區的第三座新光三越百貨公司，展現北區新舊交融蓬勃發展的實力。

透過今日的活動，區公所藉機行銷鎮北坊文化園區在地特色，健走路線全長約3.2公里，將安排行經三條歷史街道，而沿著大小北門城牆路線，可走訪321巷藝術聚落、大觀音亭暨興濟宮、開基玉皇宮、鎮轅境土地公廟、三老爺宮、元和宮、烏鬼井、鎮山城隍廟等等民俗與歷史文化遺跡。

北區區公所也提供精心設計的集章卡及印章，讓民眾於走訪各景點時除解說牌可進一步認識鎮北坊宮廟歷史外，也可蓋下獨具匠心的印章，收藏獨一無二的集章卡。