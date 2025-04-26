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台南香鋪起火2人不治 黃偉哲要求加強易燃風險場所清查
台南市北區文賢路香鋪昨天凌晨起火，屋內2人來不及逃生，送醫不治。台南市長黃偉哲表示，類似悲劇可能因易燃物大量堆積、頂樓鐵皮加蓋密封阻礙逃生造成。市長黃偉哲表示，已要求消防局特別針對人口密集區類似高風險場所，加強全面清查是否依法做好安全防護。
黃偉哲指出，雖然消防單位平日就有例行檢查，但不能排除有業者疏忽或極少數業者心存僥倖。高風險場所本來就應該料敵從寬，可能堆置金紙香舖、爆竹與木料、化學原料等易燃物的場所，應該特別加強查察。
到場支援義消表示，抵達現場時已冒出火舌，還有爆竹持續引燃發出火光與聲響。消防員在屋內發現兩人時已全身2度以上燒燙傷，無呼吸心跳。現場也沒有裝置火災警報器。
消防局表示，起火香舖3樓、4樓鐵皮加蓋連棟建築物，起火戶燃燒1樓金紙、爆竹跟雜物、2樓燃燒金紙、爆竹跟家具雜物、3樓、4樓燃燒雜物。燃燒面積起火戶60平方公尺，延燒戶12平方公尺，無安裝住警器。
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