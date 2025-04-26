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好禮結緣信徒 3臂章號碼抽出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林至善文化協會準備交趾陶媽祖如意框等3組紀念品，昨天由縣長張麗善（中）等人抽出得獎的幸運兒。記者陳雅玲／攝影
雲林至善文化協會準備交趾陶媽祖如意框等3組紀念品，昨天由縣長張麗善（中）等人抽出得獎的幸運兒。記者陳雅玲／攝影

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香5月1日深夜登轎，前往雲林北港朝天宮，今年破30萬人報名，雲林至善文化協會昨抽出3組隨香信徒臂章號碼，將分別送出交趾陶媽祖如意框、粉紅超跑迷你神轎及北港國寶級藝師手製燈籠，另準備2千份結緣品5月3日在北港與民眾結緣。

雲林至善文化協會宣揚白沙屯媽祖慈悲精神，每年進香準備結緣品與信徒分享，今年慶祝進香破30萬人創新高，縣長張麗善、議長黃凱等人抽出3組進香臂章號碼，送限量紀念品，最大獎價值6萬6666元白沙屯媽祖如意框（臂章編號102203）、拱天宮提供粉紅超跑迷你神轎（臂章編號19950）及北港在地國寶級藝師手作傳統燈籠（臂章編號191262）。

3項限量紀念品只要憑2025年進香臂章號碼對中即可獲獎，至善文化協會執行長蔡銘貴說，請中獎者5月3日中午12時前主動聯繫協會洽詢領獎，逾時未領取將取消中獎資格，獎項保留至當天下午5時在北港金德興銀樓前抽獎。

協會另準備精緻交趾陶天官賜福平安牌、進香帽、勇腳襪、乖乖、福袋、馬克杯等結緣品，將在白沙屯媽祖5月3日抵達北港，下午2時在北港金德興銀樓前舉辦「全民一起戳戳樂」活動，總獎項2千名。

至善文化協會昨在朝天宮辦結緣品祈福儀式，張麗善、黃凱、北港鎮長蕭美文、縣府民政處長蕭德恕、文觀處長陳璧君等人參拜祈福，陳璧君說，白沙屯媽祖進香路線不固定，即日起在臉書「慢遊雲林」舉辦抽獎活動，猜中白沙屯媽祖會從雲東「林內」、雲中「西螺、二崙」、雲西「麥寮」哪邊進出，猜中即可參加抽獎，有機會獲得粉紅超跑迷你神轎、限量北港進香旗等好禮。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 進香

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