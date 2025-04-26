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南市校園周邊娛樂場所林立 家長憂

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
娃娃機店家林立，南市府擬定台南市休閒娛樂事業管理自治條例草案納管。圖／台南市府提供
娃娃機店家林立，南市府擬定台南市休閒娛樂事業管理自治條例草案納管。圖／台南市府提供

台南市部分校園周邊近來出現德州撲克、麻將館及夾娃娃機店，引發家長疑慮，市府擬訂台南市休閒娛樂事業管理自治條例草案納管，昨天提案送議會審議，多名議員質疑規範不足、距離設限過近，要求撤案。市長黃偉哲允諾重新檢討再提案。

警方曾查獲多起打著「牌競協會」名義，實則以德州撲克進行賭博並抽頭營利違法行為，議員指出，有德州撲克店進駐學校周邊，引發家長疑慮。為強化管理，市府草案將自助選物販賣機（夾娃娃機）、棋牌社、德州撲克與麻將館等，納入自治條例範圍，限制設點距離學校不得低於50至200公尺。

不過，議員普遍認為相關規範「管得不夠、也不夠遠」。市府不應讓具賭博性質場所設於學區周邊，應比照8大行業限制設點，嚴格規範設立距離與審查機制；基於德州撲克實務上確有查獲賭博案件，台南市標準要提高，降低學生接觸風險，先撤回草案，舉辦公聽會，廣納學校與家長意見。

國民黨團認為，自助選物販賣機地點應距離學校200公尺，對有賭博疑慮棋牌、德州撲克設點位置，更應距離學校1000公尺，自治條例應明訂進入不同場所年齡限制和總量管制，且草案罰鍰過輕，應大幅提高罰鍰，否則無法達到自治條例規範目的。

市長黃偉哲表示，尊重議會意見，將評估提高設點距離門檻，至200公尺乃至500公尺，納入總量管制等配套措施。

而且，18歲以下可以進自助選物販賣機營業場所，但是否可以進入棋牌、德州撲克等場所，草案沒明訂，會修正後強化區隔，明訂年齡和總量管制。

黃偉哲也說，將舉辦公聽會，廣納校方與家長意見，重提更完整草案。

夾娃娃機 德州撲克 賭博

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