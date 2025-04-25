全國消防慢速壘球賽嘉義登場 吸引17縣市消防組隊參賽

嘉義在地企業投入公益、回饋地方，推廣棒壘球運動，4月25、26日在嘉義縣棒壘球園區舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今天參加開球典禮，擔任打擊手揮棒將球擊出，消防局長蔡建安擔任投球，吸引全台17個縣市16支消防人員隊伍參加。

嘉義縣議會副議長陳怡岳、寶格建設暨春輝產業董事長呂武錦、董事長夫人張明珠、副董事長林永正、碧豐紙品董事長陳威瀚、金仁寶育樂公司代表劉添財、富邦悍將及桃園領航猿的御用DJ Mars Liu劉俊直、消防局長蔡建安、體育會理事長翁聰賢等人共襄盛舉。

翁章梁在開球時擔任打擊手、消防局長蔡建安擔任投球，副局長沈廷衡擔任捕手，當翁章梁將球擊出時，朴子國小學生跑至1壘、東石國中學生跑至2壘，東石高中學生跑至3壘，最後則由呂武錦跑至本壘與縣長擊掌，開球儀式象徵經驗傳承，棒棒安打，嘉家平安。