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全國消防慢速壘球賽嘉義登場 吸引17縣市消防組隊參賽

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
全國消防慢速壘球賽今起在嘉義登場，吸引全台17縣市消防組隊參賽，縣長翁章梁（左）擔任打擊手開球。記者黃于凡／攝影
全國消防慢速壘球賽今起在嘉義登場，吸引全台17縣市消防組隊參賽，縣長翁章梁（左）擔任打擊手開球。記者黃于凡／攝影

嘉義在地企業投入公益、回饋地方，推廣棒壘球運動，4月25、26日在嘉義縣棒壘球園區舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今天參加開球典禮，擔任打擊手揮棒將球擊出，消防局長蔡建安擔任投球，吸引全台17個縣市16支消防人員隊伍參加。

嘉義縣議會副議長陳怡岳、寶格建設暨春輝產業董事長呂武錦、董事長夫人張明珠、副董事長林永正、碧豐紙品董事長陳威瀚、金仁寶育樂公司代表劉添財、富邦悍將及桃園領航猿的御用DJ Mars Liu劉俊直、消防局長蔡建安、體育會理事長翁聰賢等人共襄盛舉。

翁章梁在開球時擔任打擊手、消防局長蔡建安擔任投球，副局長沈廷衡擔任捕手，當翁章梁將球擊出時，朴子國小學生跑至1壘、東石國中學生跑至2壘，東石高中學生跑至3壘，最後則由呂武錦跑至本壘與縣長擊掌，開球儀式象徵經驗傳承，棒棒安打，嘉家平安。

嘉義縣消防局表示，全國消防慢速壘球賽今起登場，吸引17個縣市16支來自全國各地消防人員隊伍參加，今年鳳凰盃為歷屆參與球隊最多，最北來自宜蘭、最南屏東，感謝支持此次賽事的寶格建設和春輝產業，深耕地方投入公益，推廣棒壘球運動。

全國消防慢速壘球賽今起在嘉義登場，吸引全台17縣市消防組隊參賽。記者黃于凡／攝影
全國消防慢速壘球賽今起在嘉義登場，吸引全台17縣市消防組隊參賽。記者黃于凡／攝影
全國消防慢速壘球賽今起在嘉義登場，縣長翁章梁（左二）頒發感謝狀給寶格建設暨春輝產業董事長呂武錦（右二）。記者黃于凡／攝影
全國消防慢速壘球賽今起在嘉義登場，縣長翁章梁（左二）頒發感謝狀給寶格建設暨春輝產業董事長呂武錦（右二）。記者黃于凡／攝影

公益 嘉義 翁章梁

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