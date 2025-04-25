台南五月音樂季 5/3-5/4新化虎頭埤登場

邁入第24屆的「2025 Tainan May Jam台南五月音樂季」，將於5月3日、4日連續兩天在新化虎頭埤風景區熱力開唱，今年共有28組表演團體輪番登場。

臺南市長黃偉哲表示，感謝來自德國、熱愛臺南的Axel，24年來持續推動五月音樂季，讓這項活動成為台南重要音樂盛事，新化區是國發會「打造永續共好地方創生計畫(2025-2028 年)」的四大示範點之一，也是六都唯一獲選的示範點，今年在新化老街同步還有「新化果樂市」活動，邀請大家來虎頭埤音樂欣賞、逛老街市集。

觀旅局長林國華指出，今年音樂季活動將再次匯集許多在台灣的外籍優秀音樂人同台演出，並帶來融合在地風情與異國特色的精彩表演，歡迎大家來欣賞音樂、走逛老街市集，並可到訪虎頭埤探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場等。此外，今年活動現場規劃約15攤多元特色市集，集結異國風味美食、原住民料理、在地小農商品與文創服飾，打造融合音樂、文化與美食的豐富盛會。

五月音樂季創辦人Axel指出，今年從約200組報名樂團中精選出各具特色的獨立樂團，包括來自英國、加拿大、法國、美國、德國、澳洲、智利、哥倫比亞、菲律賓、中國等10國，目前在台灣定居及工作的團員，加上台灣在地的獨立樂團接力演出，音樂多元且豐富，有民俗、流行、搖滾、龐克、雷鬼等類型，將帶來最在地、又最具異國風情的表演。活動兩天安排藝文活動，包括攀樹體驗、瑜珈、非洲鼓、Bachata拉丁社交舞、親子遊戲等工作坊，歡迎有興趣的民眾現場報名參加。

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