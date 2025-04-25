快訊

疑天雨路滑…台62線快速道路小貨車翻覆摔爛 傷亡不明搶救中

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

南市訂自治條例納管娃娃機、德州撲克 規範不足議員要求先撤案

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
娃娃機店家林立，台南市府擬定「台南市休閒娛樂事業管理自治條例」草案納管，議員要求距學校更遠，以保障學子。圖／台南市府提供
娃娃機店家林立，台南市府擬定「台南市休閒娛樂事業管理自治條例」草案納管，議員要求距學校更遠，以保障學子。圖／台南市府提供

台南市部分校園周邊近來出現德州撲克、麻將館及夾娃娃機店，引發家長疑慮，台南市府擬定「台南市休閒娛樂事業管理自治條例」草案，將上述設施納入管理，今天提案送交市議會審議，多位議員質疑規範不足、距離設限過近，要求撤案。市長黃偉哲對此表達認同，允諾將重新檢討後再提案。

警方曾查獲多起打著「牌競協會」名義，實則以德州撲克進行賭博並抽頭營利的違法行為，議員指有德州撲克店進駐學校周邊，引發家長疑慮。為強化管理，市府草案將自動選物販賣機（即夾娃娃機）、棋牌社、德州撲克與麻將館等納入自治條例範圍，並限制設點距離學校不得低於50至200公尺。

不過，議員們普遍認為相關規範「管得不夠、也不夠遠」。市府不應讓具賭博性質的場所設於學區周邊，應比照八大行業限制設點，嚴格規範設立距離與審查機制；基於德州撲克在實務上確有查獲賭博案件，台南市標準要提高，以降低學生接觸風險，先撤回草案，另行舉辦公聽會，廣納學校與家長意見。

國民黨團認為，針對自助販賣機地點應距離學校200公尺，對有賭博疑慮的棋牌、德州撲克設點位置，更應距離學校1000公尺，自治條例內，應明訂進入不同場所的年齡限制和總量管制，而且，草案罰鍰過輕，應大幅提高罰鍰，否則無法達到自治條例的規範目的。

市長黃偉哲表示，市府尊重議會意見，將評估提高設點距離門檻至200公尺乃至500公尺，並納入總量管制等配套措施，且18歲以下可以進自動販賣機營業場所，但18歲以下是否可以進入棋牌、德州撲克等場所，草案中卻沒明訂，會修正後強化區隔，明訂年齡和總量管制，未來也將舉辦公聽會，廣納校方與家長意見，重提更完整的草案。

台南市警方曾查獲打著「牌競協會」名義，實則以德州撲克進行賭博並抽頭營利的違法行為。圖／取自台南市政府網站
台南市警方曾查獲打著「牌競協會」名義，實則以德州撲克進行賭博並抽頭營利的違法行為。圖／取自台南市政府網站

夾娃娃機 德州撲克 賭博

延伸閱讀

大學旁合法掩護麻將撲克館 大學生媽媽陳情中市府管管

影／最早有黨部幹部被羈押 南市藍營動員30輛遊覽車上凱道

政院拍板4,100億特別預算 草案規劃產業支持930億元

台南要求幫外送員保保險 牴觸中央法規…熊貓連贏三場

相關新聞

南市訂自治條例納管娃娃機、德州撲克 規範不足議員要求先撤案

台南市部分校園周邊近來出現德州撲克、麻將館及夾娃娃機店，引發家長疑慮，台南市府擬定「台南市休閒娛樂事業管理自治條例」草案...

藝術翻轉淹水漁村 成龍濕地國內外藝術家駐村創作公開

雲林縣口湖鄉成龍濕地近年成功以藝術創作翻轉地層下陷劣勢，吸引許多遊客造訪，今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作...

白沙屯媽祖進香30萬人報名創新高 雲林急尋3臂章號碼

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動將於5月1日深夜啟程前往雲林北港朝天宮，今年破30萬人報名進香，雲林至善文化協會今抽出三...

全台最早盛開 台南梅嶺桐花步道已開8成 賞花正當時

每年4月初，正值青梅時節的台南楠西梅嶺大湖桶，是全台最早盛開油桐花的地區，今年受氣候影響，花期往後延遲至少2周，目前大湖...

取締非法旅宿罰鍰加倍上路 嘉市輔導管理雙管齊下列管非法旅宿型態曝

立法院1月通過「發展觀光條例」修正草案，4月2日總統公布上路，針對違法廣告攬客罰鍰加重，嘉市府輔導管理雙管齊下，列管22...

嘉義秘境新嘉大昆蟲館換經營團隊下月重新開幕 展覽活動美食特色曝

嘉義秘境景點「新嘉大昆蟲館」，隱藏嘉義大學蘭潭校區，將森林及蝴蝶生態搬進室內，嘉大委託民間公司經營，最近更換經營團隊，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。