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南市訂自治條例納管娃娃機、德州撲克 規範不足議員要求先撤案
台南市部分校園周邊近來出現德州撲克、麻將館及夾娃娃機店，引發家長疑慮，台南市府擬定「台南市休閒娛樂事業管理自治條例」草案，將上述設施納入管理，今天提案送交市議會審議，多位議員質疑規範不足、距離設限過近，要求撤案。市長黃偉哲對此表達認同，允諾將重新檢討後再提案。
警方曾查獲多起打著「牌競協會」名義，實則以德州撲克進行賭博並抽頭營利的違法行為，議員指有德州撲克店進駐學校周邊，引發家長疑慮。為強化管理，市府草案將自動選物販賣機（即夾娃娃機）、棋牌社、德州撲克與麻將館等納入自治條例範圍，並限制設點距離學校不得低於50至200公尺。
不過，議員們普遍認為相關規範「管得不夠、也不夠遠」。市府不應讓具賭博性質的場所設於學區周邊，應比照八大行業限制設點，嚴格規範設立距離與審查機制；基於德州撲克在實務上確有查獲賭博案件，台南市標準要提高，以降低學生接觸風險，先撤回草案，另行舉辦公聽會，廣納學校與家長意見。
國民黨團認為，針對自助販賣機地點應距離學校200公尺，對有賭博疑慮的棋牌、德州撲克設點位置，更應距離學校1000公尺，自治條例內，應明訂進入不同場所的年齡限制和總量管制，而且，草案罰鍰過輕，應大幅提高罰鍰，否則無法達到自治條例的規範目的。
市長黃偉哲表示，市府尊重議會意見，將評估提高設點距離門檻至200公尺乃至500公尺，並納入總量管制等配套措施，且18歲以下可以進自動販賣機營業場所，但18歲以下是否可以進入棋牌、德州撲克等場所，草案中卻沒明訂，會修正後強化區隔，明訂年齡和總量管制，未來也將舉辦公聽會，廣納校方與家長意見，重提更完整的草案。
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